Warszawa: Od soboty miniatura Sinfonii Varsovii na bulwarach wiślanych

Od soboty 30 kwietnia miniaturę budynku Sinfonii Varsovii będzie można zobaczyć na bulwarach wiślanych przy pomniku Syreny. Makieta będzie tam stała do 2 października.

Warszawiacy będą mogli dokładnie przyjrzeć się modelowi najnowocześniejszej sali koncertowej stolicy w proporcji 1:10 od soboty 30 kwietnia do 2 października w godzinach od 9 do 21. Makieta stanie w pawilonie przy pomniku Syreny.

Jak wyjaśnił ratusz makieta akustyczna odwzorowuje wnętrze przyszłej głównej sali koncertowej, która będzie najważniejszym elementem Sinfonia Varsovia Centrum - nowej siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia, która powstaje przy Grochowskiej 272 na warszawskim Kamionku. Rozstrzyga się właśnie przetarg na roboty rozbiórkowe pierwszego etapu prac budowlanych tej inwestycji.

Prezentowany na bulwarach model wykonany w skali 1:10 posłużył do zaplanowania akustyki wnętrza sali koncertowej, które w przyszłości pomieści prawie 1900 słuchaczy. Będzie to największa tego rodzaju sala w Polsce. Na planszach wokół makiety umieszczone zostały wizualizacje całego kompleksu Sinfonia Varsovia Centrum oraz historia orkiestry w pigułce. Wchodzących do pawilonu wita muzyka i ruchomy obraz: nagrania wideo instrumentalistów Sinfonii Varsovii oraz artystyczny timelapse (film poklatkowy - PAP) dokumentujący budowę modelu i prowadzonych w niej badań akustycznych.

"Chcemy pokazać odpoczywającym na Bulwarach mieszkańcom, jak w niedalekiej przyszłości zmieniać się będzie Sinfonia Varsovia, a wraz z nią prawobrzeżna Warszawa. Tą wystawą próbujemy także przybliżyć warszawiakom piękną i bogatą historię ich orkiestry" - powiedział dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.

Pawilon, w którym będzie prezentowana makieta znajduje się w centralnej części Dzielnicy Wisła, tuż przy wyjściu ze stacji Centrum Nauki Kopernik, na wysokości pomnika Syreny. "Z pawilonu roztacza się malowniczy widok na nurt rzeki. Przed obiektem można usiąść i delektować się widokiem przy dźwiękach muzyki klasycznej" - przekazał ratusz.

"Dzielnica Wisła to miejsce, w którym od zawsze kultura miała swoje miejsce. Każdy rodzaj sztuki jest mile widziany nad rzeką, jednak do muzyki klasycznej mamy wyjątkową słabość. Już w ubiegłym roku mieliśmy przyjemność współpracować z Sinfonią Varsovią przy realizacji Święta Wisły. W tym sezonie zacieśniamy działania, zbliżamy do siebie oba brzegi. Spotykamy się nie tylko podczas kameralnego koncertu w pawilonie Kamień, ale też bezpośrednio nad rzeką - przekazał pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły Jan Piotrowski.

W ubiegłym roku makietę można było obejrzeć od 29 kwietnia do 28 maja na Placu Defilad.