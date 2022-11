Warszawa: Ogłoszono nominowanych do Nagród Mediów Publicznych 2022 (aktualizacja)

Kapituły powołane przez PAP, TVP, Polskie Radio i rozgłośnie regionalne Polskiego Radia ogłosiły w poniedziałek nominacje do Nagród Mediów Publicznych 2022 w kategoriach: "Obraz", "Słowo", "Muzyka" oraz "Idea". Wręczenie nagród zaplanowano na 5 grudnia.

Listę nominowanych ogłoszono w poniedziałek podczas konferencji, która odbyła się w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański wskazał, że Nagrody Mediów Publicznych są "wyrazem hołdu, jaki media publiczne składają kulturze polskiej, twórcom tej kultury". "Jest to uznanie roli kultury w naszym życiu, roli pierwszoplanowej. Wbrew dyskusjom, gorącym nieraz, o mediach publicznych i ich miejscu w życiu Polski, to nie inne sprawy, niż kultura są najważniejsze, tylko właśnie kultura. To oferta, którą dostajemy, jako media publiczne, od twórców kultury stanowi i przesądza o jakości treści tych mediów, oferty skierowanej do odbiorców" - powiedział Czabański.

Dodał, że Nagrody Mediów Publicznych są "z jednej strony hołdem składanym polskiej kulturze, z drugiej strony bardzo realną pomocą dla twórców". "Nie tylko tych, którzy zdobywają główną nagrodę. Ona ma niebagatelny wymiar materialny, ale również dla tych twórców, którzy biorą udział już w finale, którzy są nominowani, ponieważ ich dzieła, ich twórczość jest przedstawiana w mediach publicznych na dosyć dużą skalę, co się wiąże nie tylko z prestiżem i z popularnością, ale również też ma wymiar materialny" - zwrócił uwagę przewodniczący RMN.

Prezes Zarządu TVP Mateusz Matyszkowicz wskazał, że kategoria "Obraz" jest "bardzo specyficzna, obejmuje w zasadzie wszystko". "Przecież w telewizji zbiega się to, co jest ideą, to, co jest słowem, to, co możemy usłyszeć, to, co możemy pomyśleć, to, co możemy napisać - tylko, że telewizja w odróżnieniu od pozostałych mediów musi jeszcze to wszystko ubrać w obraz, pokazać. Często pokazać to, co inni chcieliby wyłącznie wypowiedzieć. Jest to kategoria bardzo trudna i bardzo szeroka, ale też łączy się bardzo mocno z tym, czym są media publiczne i czym jest telewizja publiczna, bo naszym zadaniem jest danie pełnego obrazu rzeczywistości. Ten pełny obraz oznacza, że w przeciwieństwie do mediów komercyjnych nie zawężamy się do tego, co może interesować najbardziej atrakcyjną z punktu widzenia reklamodawców, grupę społeczną. Dajemy pełny obraz, bo docieramy do każdego" - mówił Matyszkowicz.

Do Nagrody Mediów Publicznych 2022 w kategorii "Obraz" nominowano Marię Dłużewską, autorkę ponad 40 ważnych filmów dokumentalnych. Została doceniona przez Kapitułę za "twórczość dokumentalną, otwartość na świat i dbałość o pamięć o polskim dziedzictwie".

Nominację uzyskał także Zdzisław Cozac, scenarzysta, producent, reżyser filmowy i operator. "Od wielu lat w koprodukcji z Telewizją Polską konsekwentnie realizuje serię filmów dokumentalnych +Tajemnice początków Polski+, posiada swój własny styl opowiadania historii, który łączy elementy animacji oraz przetworzonej filmowo grafiki komputerowej z wypowiedziami wybitnych historyków i scenami fabularyzowanymi. W filmach nie tylko przedstawia udokumentowane fakty, ale też stawia odważne pytania, nawet tam, gdzie nie ma jednoznacznych odpowiedzi" - głosi uzasadnienie Kapituły.

Szansę na nagrodę otrzymał również Andrzej Mastalerz, aktor filmowy i teatralny, reżyser. Doceniony przez Kapitułę za "oryginalne łącznie talentu aktorskiego z reżyserskim".

W tym roku zadebiutował, jako autor adaptacji i reżyser w spektaklu "Komedianci, czyli Konrad nie żyje" na podstawie dramatu Bronisława Wildsteina. Zagrał w nim również główną rolę Kalibana. "Spektakl w jego reżyserii jest bezkompromisową polemiką z postawą wielu twórców współczesnego środowiska teatralnego. Jest gorzką, ale niepozbawioną ironii refleksją nad stanem duszy i umysłu twórców teatralnych balansujących między siłą tradycji, a pustką postkultury. Inscenizacja jest przykładem twórczego rozwinięcia gatunku Teatru Telewizji rezygnującego z poetyki filmu telewizyjnego na rzecz inscenizacji stricte teatralnej" - oceniła Kapituła Nagrody.

W kapitule nagrody w kategorii "Obraz" są: Aneta Woźniak, Anna Popek, Przemysław Babiarz, Paweł Rzewuski i Jerzy Kopański.

Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że "jest dumna i szczęśliwa, że po raz kolejny Polskie Radio dokonuje wyboru w tak ważnej kategorii jaką jest muzyka". "Kapituła dokonując wyboru pochylała się nad wieloma gatunkami muzycznymi - poważną, rozrywkową i tą na pograniczu, czyli łączoną z jazzem lub muzyką folkową" - dodała.

Nominację do Nagrody Mediów Publicznych 2022 w kategorii "Muzyka" otrzymała Renata Przemyk, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i aktorka.

W uzasadnieniu nominacji zwrócono uwagę, że artystka "twierdzi, że w muzyce nie ma granic i potwierdza to swoją twórczością". "Rock, elektronika, etno, brzmienia akustyczne - wymyka się łatwym klasyfikacjom. To co robi, nazywa wiecznym poszukiwaniem brzmień, wzruszeń i klimatu do niczego wcześniej nie podobnych. Może dlatego jej kolejne płyty różnią się od siebie brzmieniem i konceptem" - podano w uzasadnieniu.

Kolejnym nominowanym w tej kategorii jest dyrygent Łukasz Borowicz. W ocenie kapituły to nieoceniony promotor polskiej muzyki, który w swoim dorobku ma ponad 100 albumów muzycznych. "Jego inicjatywy koncertowe i wydawnicze przywracają zapomniane dzieła polskiej literatury symfonicznej i operowej" - podkreślono.

Kompozytor, aranżer, basista, multiinstrumentalista i producent Marcin Pospieszalski został określony przez kapitułę jako "jeden z najbardziej oryginalnych twórców polskiej sceny muzycznej". W uzasadnieniu zauważono, że jest on też kompozytorem muzyki filmowej, współtworzył pionierskie grupy nowej fali polskiego jazzu. "W istotny sposób angażuje się w promowanie muzyki tradycyjnej. Umiejętnie łączy świat jazzu i muzyki rozrywkowej z idiomami polskiej muzyki tradycyjnej. Od lat nieprzerwanie współpracuje z radiem jako wykonawca i producent" - przypomniano.

W skład kapituły kategorii "Muzyka" wchodzą: Piotr Beczała, Józef Skrzek, Krzysztof Herdzin, Katarzyna Moś i Krzysztof Ścierański.

Prezes PAP Wojciech Surmacz podczas konferencji prasowej przypomniał, że w 2019 r., kiedy Nagrody Mediów Publicznych zostały wznowione, kategorię "Literatura" zastąpiło "Słowo". Bo, jak wyjaśnił, "słowo" jest dużo bardziej pojemne. "Słowo to nie tylko wiersz, powieść, dramat czy reportaż, ale słowo to także dobra diagnoza polityczna, dobre publiczne wystąpienie, to jest oryginalna praca naukowa, porywająca publicystyka" - wyjaśnił. "To bardzo pojemne szerokie pojęcie. W tym obszarze PAP stara się znaleźć osobowość, która jest wybitna" - podkreślił.

W kategorii "Słowo" nominację do Nagrody Mediów Publicznych 2022 uzyskał Ernest Bryll. Jak podano w uzasadnieniu, "Bryll, podobnie jak Iwaszkiewicz, potwierdza starą tezę, że poeta im starszy, tym lepszy. Pisze prosto, bez patosu, ale spod serca na odwieczne tematy poezji - o relacjach z ludźmi, rodzimym, kartoflanym Mazowszu, naszej tradycji, przeszłości, duchach naszych przodków - po prostu o Polsce i Polakach".

Jak podkreślono, "co się rzadko poetom zdarza, trafił pod strzechy za sprawą tekstów swoich piosenek, które tak naprawdę były poezją, a czasem stawały się naszymi, swego rodzaju hymnami, jak np. legendarny +Psalm stojących w kolejce+". "Był też autorem ważnych dramatów: +Rzecz listopadowa+, +Kurdesz+, +Wieczernik+ - wystawiony przez Wajdę podczas stanu wojennego w podziemiach kościoła na Żytniej, bo tam chroniła się wtedy sztuka" - przypomniano.

Szansę na nagrodę otrzymał również Wiesław Helak, który - jak przypomniała Kapituła, "w ostatnich dziesięciu latach napisał i wydał siedem książek wpisujących się w kresowy nurt literatury polskiej". "Zwraca uwagę niezwykła plastyczność powieści Helaka, przez długie lata uprawiającego zawód reżysera filmowego, jak również język tej prozy, ostentacyjnie niedzisiejszy. W swoich książkach porusza autor najbardziej wrażliwe struny polskości i patriotyzmu, trudnej historii Rzeczypospolitej, odnosi się też do zasadniczych współczesnych problemów chrześcijaństwa" - podano w uzasadnieniu.

Nominację uzyskał także socjolog prof. Andrzej Zybertowicz - jak wskazano - "stał się w ostatnich latach autorem wielu ważnych słów, celnych spostrzeżeń, istotnych diagnoz - zarówno napisanych jak i wypowiedzianych". W ocenie kapituły, "twórczość Andrzeja Zybertowicza nie jest literaturą zwykłą, ani niezwykłą, tylko literaturą faktu". "Faktu naukowego dostrzeżonego okiem bystrego socjologa, objaśnionego i zinterpretowanego bez oglądania się na obowiązuje w danym momencie +naukowe+ trendy" - podano. "Zybertowicz pokazuje rzeczywistość społeczną i polityczną taką, jaką ona w istocie jest, a nie w wersji zgodnej z polityczną poprawnością" - dodano.

W skład kapituły kategorii "Słowo" wchodzą: Joanna Siedlecka, Krzysztof Masłoń, Wojciech Tomczyk, Andrzej Mastalerz i Radosław Gil.

Mariusz Bartkowicz prezes zarządu i redaktor naczelny Radia Kraków powiedział, że nagroda w kategorii "Idea" jest przyznawana, "osobom wiernym w swoim życiu wartościom, które prezentują je w swojej twórczości i które są w swojej drodze konsekwentne, nawet jeśli na tej drodze przez wiele lat łatwo im nie było".

Nagrodę Mediów Publicznych 2022 w kategorii "Idea" może otrzymać Felicjan Andrzejczak, muzyk, wokalista, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarzy. "Występował w Teatrze Na Targówku, obecnie można go usłyszeć w Teatrze Rampa w Warszawie oraz gościnnie w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Utworem +Peron łez+, zdobył wyróżnienie na koncercie premier podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Kilka lat później zaśpiewał +Trzeci akt+, za który otrzymał Złotą paterę z bursztynem. Trzy kultowe już utwory - +Jolka, Jolka pamiętasz+, +Czas ołowiu+ i +Noc komety+ - to efekt współpracy z Budką Suflera. Soul i blues to gatunki muzyki, którym pozostaje wierny do dziś" - przypomniano w uzasadnieniu Kapituły.

W gronie nominowanych znalazł się ponadto Leszek Długosz, poeta, pieśniarz, kompozytor, legendarny artysta "Piwnicy pod Baranami", felietonista. "Debiutował w studenckim teatrzyku piosenki +Hefajstos+. Był jedną z głównych postaci pierwszego okresu +Piwnicy pod Baranami+, jako pierwszy śpiewał wiersze Jerzego Lieberta, Stanisława Balińskiego i Andrzeja Bursy. Obok Marka Grechuty i Ewy Demarczyk należał do najbardziej twórczych filarów poetyckiej rewolty w Krakowie. Zasłynął, jako twórca i wykonawca piosenki poetyckiej. Prowadził także programy radiowe i telewizyjne, od lat związany jest z Radiem Kraków" - głosi uzasadnienie Kapituły.

Nominację uzyskał także Jarosław Jakubowski, poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk literacki i dziennikarz. "Jarosław Jakubowski umiejętnie łączy różne rodzaje literatury. W swej twórczości podkreśla ważną rolę historii Polski, pokazuje, jak przeszłość odbija swój ślad w teraźniejszości. Pomaga z większym dystansem spojrzeć na to, co się dzieje obecnie" - oceniła Kapituła nagrody.

W skład Kapituły Nagrody Mediów Publicznych w kategorii "idea" wchodzą prezesi rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

Wręczenie nagród zaplanowano na 5 grudnia.

Materiał wideo dostępny na: https://wideo.pap.pl/videos/65400/ oraz na PAP.PL: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1492391,ogloszono-nominacje-do-nagrod-mediow-publicznych.html