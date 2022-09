Warszawa: Organizatorem imprezy z okazji otwarcia bródnowskiego odcinka metra miał być DK Świt

Podczas ostatniej sesji rady dzielnicy Targówek, radni dowiedzieli się, że za organizację imprezy z okazji otwarcia bródnowskiego odcinka metra miałby zająć się DK Świt, z którym współpracował Robert K. zatrzymany w związku z aferą pedofilską - przekazała PAP radna PiS Marta Borczyńska.

Na sesji rady dzielnicy, 22 sierpnia zarząd dzielnicy Targówek, zwrócił się do radnych o pozytywne przegłosowanie zmian w dzielnicowym budżecie. Wśród kwot, które miałyby ulec zmianie, pojawiło się ok. 250 tys. zł na imprezę związaną z otwarciem metra na Targówku.

Radni pytali o dokładny termin wydarzenia, jego plan oraz atrakcje, jakie towarzyszyć będą otwarciu. "Niestety na żadne z pytań nie otrzymali konkretnej odpowiedzi. Burmistrz Krzysztof Miszewski stwierdził, że impreza będzie podobna do organizowanych w przeszłości Dni Targówka i najprawdopodobniej odbędzie się w któryś weekend września" - przekazała radna.

Dodatkowe kontrowersje wśród radnych wywołała informacja, że organizacją wydarzenia miałby zająć się Dom Kultury Świt, kojarzony w ostatnim czasie z głośną aferą tzw. Wioski Żywej Archeologii. "Obecna na posiedzeniu rady dyrektor DK Świt Lidia Krawczyk również nie potrafiła wskazać wykonawców, którzy mieliby tworzyć imprezę otwarcia metra" - zaznaczyła radna Borczyńska, która poprosiła o zapewnienie, że wśród wykonawców nie będzie Fundacji Gesta ani żadnych innych podmiotów, z którymi współpracował Robert K.

Robert K. został zatrzymany w czerwcu w Wiosce Żywej Archeologii. Decyzją sądu pozostanie w areszcie przez co najmniej trzy miesiące. Zarzuty, które otrzymał, mają dotyczyć 14-latki. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, dziewczynka opowiadała, że jest z nim "w związku miłosnym". Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone pod koniec marca.

Robert K. był wiceprezesem fundacji Gesta, która na swoją działalność, m.in. prowadzenie Wioski Żywej Archeologii, otrzymywała fundusze ze środków publicznych, w tym z budżetu obywatelskiego. Prowadził też zajęcia z dziećmi w Domu Kultury Świt.

Po dyskusji z inicjatywy radnych z klubu Bródna, Targówka i Zacisza wniesiono poprawkę, aby wydarzenie organizowane było przez Dom Kultury Zacisze oraz Centrum Kultury i Aktywności na Siarczanej.

"Przykro to mówić, ale przez ostatnie wydarzenia wielu radnych i mieszkańców straciło zaufanie do dyrekcji Domu Kultury Świt. Na terenie należącym do tej jednostki doszło do szeregu nieprawidłowości w związku z funkcjonowaniem Wioski Żywej Archeologii. Miałam duże wątpliwości, czy słuszne jest, aby to właśnie ten dom kultury zorganizował imprezę za ok. 250 tys. zł. Dobrze, że w rezultacie wątpliwości, które wyraziło większość radnych to wydarzenie przejmą inne jednostki kultury" - powiedziała radna Borczyńska.

Dodatkowo radni PiS na Targówku wystosowali wspólną interpelację w sprawie terminu otwarcia nowych odcinków II linii metra.

Czworo radnych: Marta Borczyńska, Marek Waszczak, Grzegorz Golec oraz Andrzej Grabowski zapytało w niej, czy w związku z kontrolą WINB, która nie zakończyła się pozytywnie, termin uruchomienia nowych stacji Zacisze, Kondratowicza i Bródno nie ulegnie zmianie.

"Terminy dotyczące budowy metra są zazwyczaj bardzo optymistyczne, ale nasze doświadczenie samorządowe pokazuje, że ulegają one błyskawicznej zmianie. Przypomnę tylko, że pierwotne uruchomienie odcinka II linii metra na Bródnie planowane było na listopad 2021 r., mamy sierpień 2022 r., a ta stacja nadal jest w budowie" - zaznaczyła Borczyńska. Dodała, że gołym okiem widać, że na stacjach cały czas prowadzone są prace.