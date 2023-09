Warszawa: P. Gliński: polskie państwo nie jest obojętne wobec kryzysu szkolnictwa branżowego; odbudowujemy te instytucje

Polskie państwo nie jest obojętne wobec kryzysu szkolnictwa branżowego; odbudowujemy te instytucje. Głównym podmiotem jest MRiPS, natomiast MKiDN, jak i Komitet ds. Pożytku Publicznego, uzupełniają te działania – powiedział PAP w trakcie 2. Kongresu Kształcenia Dualnego minister kultury Piotr Gliński.

W czwartek na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbywa się 2. Kongres Kształcenia Dualnego. Podczas Kongresu wręczono ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotrowi Glińskiemu nagrodę "Anioły Kształcenia Dualnego".

Minister Gliński dziękując za nagrodę zaznaczył, że "czynni politycy raczej nie powinni nagród otrzymywać". "My jesteśmy od ciężkiej pracy i po to jesteśmy politykami, żeby realizować dobro publiczne i z tego mamy być rozliczani" - podkreślił.

Szef MKiDN pytany przez PAP o znaczenie kształcenia dualnego wskazał, że "jest bardzo istotne przede wszystkim dla polskiej gospodarki". "Chodzi o połączenie edukacji w szkołach z pracą w miejscu pracy, czyli z nauką zawodu praktyczną, co zawsze we wszystkich gospodarkach było istotne, bo to kwestia wykwalifikowania kadr, które kształtują gospodarkę" - powiedział Gliński.

Przypomniał, że w Polsce po 1990 r. przeżywaliśmy "bardzo ostry kryzys kształcenia dualnego, które wtedy nazywało się kształceniem zawodowym". "Udział uczniów w szkołach zawodowych spadł z 43 proc. do 12 proc., co odbiło się na rynku pracy. Pewnych typów fachowców nie można było znaleźć. Nie byli wykształceni. Nie wszystko wolny rynek rozwiąże. Nie zawsze można opierać się o taką naukę bardzo wielu umiejętności praktycznych, związanych z gospodarką, np. w polskich gospodarstwach rolnych, gdzie ludzie od dziecka uczą się mechaniki, hydrauliki, elektryki, bo w gospodarstwie trzeba to wszystko obsługiwać" - zauważył minister.

Ocenił, że "to faktycznie skutkowało zawsze dobrymi wynikami". "Także służba wojskowa obowiązkowa uczyła młodych ludzi często, chociażby zawodu kierowcy" - dodał Gliński. Jak dodał, nauka zawodu praktycznego w pewnym momencie zaczęła przeżywać kryzys. "W tej chwili dopiero odbudowujemy to, także w obszarze rzemiosła i rzemiosła artystycznego" - wskazał minister kultury.

Zwrócił uwagę, że polskie państwo wspiera rzemiosło m.in. przez program "Polski Inkubator Rzemiosła". "To jest program prowadzony od trzech lat w Narodowym Instytucie Wolności. 475 projektów zostało już zrealizowanych. To jest wsparcie na rozwój izb rzemiosła, na różnego typu działania edukacyjne, szkoleniowe, sieciowe, wzmacniające możliwość m.in. prowadzenia nauki praktycznej zawodu dla uczniów, czeladników" - wymienił. "W ten sposób wspieramy polskie rzemiosło, żeby mogło edukować kolejne pokolenia specjalistów w zawodach rzemieślniczych" - dodał.

Przypomniał, że Minister Kultury nadaje m.in. tytuł honorowy "Mistrz Rzemiosł Artystycznych" rzemieślnikom posiadającym znaczący dorobek zawodowy w zakresie wytwarzania lub odtwarzania przedmiotów o charakterze artystycznym lub zabytkowym, naprawy i konserwacji takich przedmiotów, naprawy i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych oraz świadczenia usług związanych z artystycznym zdobieniem obiektów budowlanych.

"Polskie państwo nie jest obojętne wobec kryzysu szkolnictwa branżowego; odbudowujemy te instytucje. Głównym podmiotem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, natomiast Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i Komitet ds. Pożytku Publicznego, uzupełniają te działania, głównie w obszarze wsparcia rzemiosła" - podkreślił.

W trakcie Kongresu sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Paweł Wdówik odczytał list od minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

"Zagadnienia związane z przygotowaniem młodych ludzi do pracy zawodowej znalazły miejsce w programie PiS. Rekordowo niska, bo wynosząca zaledwie 5 proc. stopa bezrobocia rejestrowanego jest powodem do radości, ale tak dobra sytuacja na rynku pracy, niesie ze sobą również wyzwania. Jednym z nich jest właśnie zapewnienie udziału wysokiej jakości specjalistów, sprawnie poruszających się wśród nowoczesnych technologii i zdolnych do stałej adaptacji do wymogów współczesnego świata" - napisała Maląg.

"Zdając sobie sprawę z faktu, że dualny system kształcenia jest bardzo ceniony ze względu na bezpośredni kontakt ucznia z przedsiębiorstwem, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców oraz umożliwienie uczniom płynnego przejścia od nauki w szkole do aktywności na rynku pracy, zwiększamy środki z funduszu pracy, na jego rozwój" - podkreśliła.

Dodała, że MRiPS uruchomiło także prowadzony wspólnie z urzędami pracy projekt pilotażowy pod nazwą "Czas na młodych - punkty doradztwa dla młodzieży".

Wiceminister rodziny Paweł Wdówik w rozmowie z PAP powiedział, że jego resort podejmuje działania dot. nowych kierunków wsparcia dla młodych ludzi. "Uruchomiliśmy program +Czas na młodych+, który jest nakierowany na tworzenie profesjonalnego doradztwa, takiego, które może człowiekowi pokazać jego potencjał i wskazać mocne strony" - powiedział Wdówik.

Dodał, jako pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, że "dla osób z niepełnosprawnością to kształcenie w obszarach zawodowych jest szczególnie ważne". "Obudowujemy ten obszar po to, żeby poprzez pracę, poprzez konkretne umiejętności, człowiek zyskiwał swoją niezależność, także materialną, finansową i mógł sam decydować o swoim życiu" - wskazał.

Kongresy Kształcenia Dualnego to pierwsze ogólnopolskie forum tematyczne, którego celem jest debata przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie warunków dla kształcenia w miejscu pracy. W przekonaniu organizatorów Kongresu ta debata jest niezbędna i powinna być zorientowana na kreowanie spójnej strategii rozwoju edukacji zawodowej w Polsce. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na narastające problemy związane z brakiem profesjonalnych kadr w gospodarce. Kongresy to najlepsza forma dialogu pomiędzy poszczególnymi interesariuszami, miejsce, gdzie głos każdej ze stron będzie ważny i słyszalny.

2. Kongres Kształcenia Dualnego w dużej mierze jest poświęcony usprawnieniu doradztwa zawodowego, jako warunku rozwoju kształcenia u pracodawców. Ta forma edukacji stanowi, bowiem wstęp do stałego zatrudnienia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Organizatorzy Kongresu wskazują tym samym na pilną potrzebę promocji kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach. Brak na rynku pracowników z przygotowaniem zawodowym jest obecnie nie tylko efektem niżu demograficznego, ale także negatywnego wizerunku kształcenia zawodowego w przestrzeni społecznej. Stąd też tak istotne jest zainicjowanie w skali kraju programu rozwoju, ale i promocji kształcenia dualnego.