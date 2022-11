Warszawa: Partia KORWiN zaczyna zbierać podpisy pod petycją ws. przywrócenia ruchu przez plac Pięciu Rogów

Działacze partii KORWiN rozpoczynają zbiórkę podpisów pod petycja do władz Warszawy o przywrócenie ruchu przez plac Pięciu Rogów oraz zachowania przejezdności ul. Złotej i ul. Kruczej.

"Bez echa przechodzą kolejne skandaliczne pomysły warszawskiego ratusza i lewicowych aktywistów, które chcą uniemożliwić normalne życie mieszkańcom stolicy. Na placu Pięciu Rogów jeszcze do niedawna ruch uliczny był normą" - powiedział we wtorek Wojciech Machulski, rzecznik prasowy partii KORWiN. "Według szumnych zapowiedzi remont miał zmienić to miejsce w zielona strefę. Okazało się, że mamy do czynienia z betonowym placem, który jest powodem wystawiania setek mandatów przez straż miejską i utrudnia ruch w stolicy" - dodał.

Działacze partii skrytykowali dotychczasowe przemiany w centrum stolicy. Wymienili także skutki zgubnych decyzji ratusza.

"W antysamochodowym szaleństwie władze ratusza idą dalej. Zniszczyli kwartał ulic (Chmielna, Szpitalna, Zgoda i Bracka), na którym cierpią lokalne biznesy. Okoliczne sklepy, restauracje i miejsca pracy są po prostu niedostępne" - powiedział Jacek Władysław Bartyzel, prezes KORWiN. "Czy Ratusz wyciąga wnioski, że centrum Warszawy umiera przez brak mobilności? Niestety nie!" - zaznaczył.

Dodał, że "miasto w swoich destrukcyjnych działaniach idzie dalej". "Można jeszcze w tej chwili z Marszałkowskiej uciec przez tunel pod ulicą (w ciągu ul. Złotej - PAP). Jednak i tę możliwość urzędnicy chcą warszawiakom odebrać. W tym miejscu chcą wybudować sadzawkę. Będzie ona symbolem absurdalnych pomysłów władz Warszawy" - dodał.

Przypomniał także, że w planach ratusza jest także zwężenie ulicy Kruczej do jednego pasa. "To sprawi, że i ona będzie zakorkowana, jak wszystkie pozostałe w tej okolicy. Totalitarna antysamochodowa polityka destrukcji miasta powinna zostać powstrzymana. Inaczej centrum Warszawy umrze już totalnie" - powiedział Jacek Bartyzel.

Działacze KORWiN przekazali, że petycję z postulatami można podpisać w wersji papierowej lub elektronicznej na stronie www.petycjeonline.com.

Przebudowany plac Pięciu Rogów otwarto 5 lipca. Od tego czasu mogą tędy jeździć jedynie autobusy komunikacji miejskiej. Wyjątkiem są auta ze specjalnymi identyfikatorami NC, które wydaje Zarząd Dróg Miejskich. Na przebudowanym placu posadzono 22 klony polne o wysokości 9 metrów każdy. Jest też fontanna. Zmiany wywołały duże kontrowersje wśród mieszkańców, którzy krytykują m.in. ilość zieleni. Dużo emocji wzbudza też fontanna, która wygląda jak duża kałuża.

Stołeczny ratusz planuje także zwęzić ulicę Kruczą na odcinku między Al. Jerozolimskimi i ul. Piękną do jednego pasa, a na środku ma powstać szeroki deptak wśród zieleni. Według koncepcji ratusza środek jezdni zajmie szeroki na kilkanaście metrów pieszy pasaż, zacieniony szpalerami wysokich drzew. Auta pojadą jednopasmowymi jezdniami po obu stronach pasażu. Skrzyżowania z ulicami poprzecznymi nie będą przejezdne, w zamian na odcinku od Pańskiej do Alej Jerozolimskich powstaną zawrotki.

W toku jest przygotowanie dokumentacji na kompleksową przebudowę rejonu ulic Złotej i Zgoda. Ma on być bardziej zielony. Posadzonych ma zostać dużo drzew, pojawią się nowe place, chodniki oraz lustro wodne. Tunel w osi ul. Złotej zostanie zlikwidowany, w miejscu rampy zjazdowej do tunelu powstanie podziemny zbiornik retencyjny na wody opadowe. W centralnej części placu na ul. Złotej przy pasażu Wiecha będzie zlokalizowany płytki zbiornik wodny.