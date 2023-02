Warszawa: Pierwsze utrudnienia w związku z wizytą prezydenta USA

Pierwsze utrudnienia związane z wizytą w stolicy prezydenta USA Joe Bidena. Szczególnie widoczne są w okolicach hotelu Marriott, gdzie nocować będzie prezydent. Pojawiają się już pierwsze barierki i policyjne patrole.

Poniedziałkowe utrudnienia dotyczą przede wszystkim zakazów parkowania w okolicy właśnie hotelu Marriott oraz placu Zamkowego i Wisłostrady.

Wyłączone z parkowania stopniowo są ulice: Emilii Plater - na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej oraz na odcinku od ul. Śliskiej do Siennej po stronie zachodniej (przy hotelu); Śliska - na odcinku od ul. Emilii Plater do Sosnowej (na tyłach hotelu); Sosnowa - na odcinku od ul. Śliskiej do Siennej; Sienna - na odcinku od ul. Sosnowej do Emilii Plater; Nowogrodzka - na odcinku od ul. Emilii Plater do Chałubińskiego; plac Zamkowy - na całej powierzchni; Senatorska - na odcinku od ul. Miodowej do Podwale; Podwale - na odcinku od ul. Senatorskiej do Kapitulnej; Kapitulna - na całej długości; parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (między ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd) - na całej długości; Bugaj - na całej długości; Boleść - na całej długości; Wybrzeże Gdańskie - po stronie Zamku Królewskiego, na odcinku od ul. Boleść do Grodzkiej; Grodzka - na całej długości; Nowy Zjazd - na całej długości.

W tym czasie nie można parkować również na parkingach Zarządu Terenów Publicznych: przy al. 3 Maja (pod arkadami mostu Poniatowskiego), przy ul. Wybrzeże Gdańskie (między ul. Boleść a Grodzką).

W czasie wizyty prezydenta Joe Bidena w stolicy policja będzie operacyjnie, czasowo wstrzymywać ruch na drogach prowadzących na Lotnisko Chopina, do hotelu Marriott oraz hotelu Intercontinental, a także w rejonie Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego.

Kierowcy powinni spodziewać się wyłączeń ruchu m.in. na ulicach: Żwirki i Wigury, Raszyńskiej, Al. Jerozolimskich i moście Józefa Poniatowskiego, Emilii Plater, Marszałkowskiej, Nowym Świecie, Krakowskim Przedmieściu, Wisłostradzie od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego.

W czasie spotkań służby mogą zdecydować również o zamknięciu dróg w rejonie Starego Miasta: al. "Solidarności" i mostu Śląsko-Dąbrowskim, Senatorskiej, Podwala i Kapitulnej.

Od wtorku od początku dnia do środy do końca dnia, z ruchu wyłączony zostanie także pas dla rowerów na ul. Emilii Plater, na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Złotej.

Ratusz zaleca, aby od wtorkowego poranka do środy w nocy omijać centrum Warszawy.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, od poniedziałku do środy w Warszawie obowiązuje zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni. Z kolei wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał od poniedziałku zakaz przewozu towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych. Za złamanie zakazu grozi grzywna.

Prezydent Joe Biden we wtorek w Warszawie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i wygłosi przemówienie, zaś w środę spotka się z przywódcami Bukareszteńskiej Dziewiątki.