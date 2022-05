Warszawa: Pierwszy autosan rozpoczyna testy w stolicy

Pierwszy w historii MZA autosan i pierwszy dostarczony w tym roku dla nas autobus gazowy. Przegubowiec marki Autosan Sancity 18 LNG dojechał z fabryki w Sanoku i będzie przez najbliższe tygodnie testowany przez MZA i ZTM. Już wkrótce zacznie wozić pasażerów po ulicach Warszawy - poinformowały Miejskie Zakłady Autobusowe.

Autosan sancity 18, który w przyszłości zyska numer taborowy 7800, jest prototypowym pojazdem, na którym wykonywano badania homologacyjne. Teraz ma już pozwolenie na użytkowanie w Polsce i będzie sprawdzany z kolei przez pracowników MZA i ZTM, którzy zbadają działanie wszystkich systemów. "Dopiero po ich zakończeniu będą mogły nastąpić oficjalne odbiory" - przekazało MZA.

W lipcu do Warszawy dojadą kolejne autobusy, a już w lipcu pierwszych 20 autosanów sancity powinno rozpocząć służbę w zajezdni "Ostrobramska".

Nowy autosan powstał na licencji firmy Solbus. Pojazdy są wyposażone w silniki amerykańskiej firmy Cummins i automatyczne skrzynie biegów ZF. Ich wyposażenie jest zgodne z wymaganiami Zarządu Transportu Miejskiego, na które składają się między innymi: klimatyzacja, biletomaty, monitoring bezpieczeństwa, elektroniczna informacja wewnętrzna i zewnętrzna, wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych czy systemy zliczania pasażerów.

12-metrowe autobusy, zgodnie ze specyfikacją zamówienia, mają pomieścić 120 pasażerów, w tym 36 na miejscach siedzących.

W sumie do Warszawy trafi 90 przegubowców na skroplony gaz ziemny z fabryki w bieszczadzkim Sanoku. Jak przekazało MZA liczba zeroemisyjnych i niskoemisyjnych autobusów wzrośnie wtedy do niemal pięciuset. Wartość kontraktu to 166 mln zł.