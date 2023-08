Warszawa: Pijany opiekun gołębi zasnął na skarpie przy Stadionie Narodowym

Pijany 49-latek zasnął na skarpie przy Stadionie Narodowym. W dużej papierowej torbie trzymał 8 gołębi hodowlanych. Mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień, a ptaki do Ptasiego Azylu.

Do strażników miejskich zadzwonili ochroniarze ze Stadionu Narodowego z informacją, że na skarpie przy ulicy Zielenieckiej leży mężczyzna.

Strażnicy na miejscu zastali tam śpiącego człowieka. Obok leżał rower i dwie torby.

"Niestety, z powodu nadmiernego spożycia alkoholu 49-latek nie był w stanie kontynuować swojej podróży i zasnął w niebezpiecznym dla siebie miejscu. Z leżącej obok dużej papierowej torby, wydobywały się dziwne dźwięki" - przekazali strażnicy.

Okazało się, że w torbie było osiem gołębi hodowlanych. Do mężczyzny wezwano patrol, który przewiózł go do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, a ptakami zaopiekował się wezwany na miejsce Ekopatrol, który przewiózł je do Ptasiego Azylu w warszawskim Zoo.