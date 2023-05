Warszawa: Piknik "Sobota dla zdrowia” – dla dorosłych badania i porady, dla dzieci atrakcje

Z okazji 70-lecia kształcenia podyplomowego medyków, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego organizuje 20 maja na warszawskich Bielanach piknik "Sobota dla zdrowia”. Dorośli będą mogli skorzystać m.in. z darmowych badań, a na dzieci czekać będą liczne atrakcje.

Wydarzenie zaplanowano w godzinach 12.00 - 18.00 na terenie Młodzieżowego Domu Kultury ul. Cegłowska 39 w Warszawie.

Organizatorzy zapraszają na darmowe badania profilaktyczne. Dorośli będą mogli skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów. Na miejscu będzie m.in. mammobus i analizator składu ciała, który mierzy poziom tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz zawartość wody w organizmie.

Przygotowano prelekcje i debaty lekarzy specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Eksperci podpowiedzą jak zadbać o zdrowie i co robić, by uchronić się przed wieloma chorobami.

Dla najmłodszych przewidziano gry, konkursy z nagrodami, park linowy oraz wiele zabaw.

"W tym roku przypada 70-lecie kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce. Obchody tego jubileuszu inaugurujemy wydarzeniem edukacyjno-prozdrowotnym +Sobota dla zdrowia+" - mówi dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert.

CMKP - jak zaznacza - posiada ponad 80 zakładów i klinik w Warszawie i okolicach. "Mamy ekspertów z prawie każdej dziedziny medycyny, dlatego możemy zachęcać mieszkańców Warszawy, szczególnie Bielan, do tego, by dbali o swoje zdrowie i docenili wagę badań profilaktycznych. Zapraszam do skorzystania z badań oraz wysłuchania prelekcji, w których eksperci doradzą, jak zdrowo się odżywiać, zadbać o zdrowy sen i wprowadzić zasady work-life balance w swoje codzienne życie" - zachęca dyrektor.

Zorganizowane formy kształcenia podyplomowego medyków w Polsce wprowadzono formalnie zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1953 r. w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów w sprawie powołania Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich. W 1957 r. Instytut przekształcono w Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie. W 1971 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów utworzono Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, jako samodzielną placówkę naukowo-dydaktyczną.