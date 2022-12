Warszawa: Po kolizji kierowca i pasażer zamienili się miejscami; obaj byli pijani

Policjanci zatrzymali dwóch 24-latków, kierowcę i pasażera, którzy zamienili się miejscami po tym, jak ich auto uderzyło w inny zaparkowany pojazd. Obaj byli pijani - poinformowała w środę kom. Paulina Onyszko z KRP VI.

Policjanci z Białołęki dostali wezwanie na ul. Skarbka z Gór, gdzie miało dojść do kolizji. Na miejscu funkcjonariusze zastali właściciela uszkodzonego opla oraz świadka. Ten drugi wyjaśnił, jak doszło do zderzenia pojazdów. "Z jego relacji wynikło, że peugeotem poruszało się dwóch mężczyzn. Po uderzeniu w zaparkowanego opla, kierowca i pasażer wysiedli z pojazdu, po czym zamienili się miejscami za kierownicą. Nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, że ich zachowanie zarejestrowała kamera monitoringu" - podała kom. Paulina Onyszko.

Policjanci sprawdzili trzeźwość mężczyzn. "Alkomat potwierdził, że obaj pili wcześniej alkohol. Na miejsce wezwano załogę ze stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego. Mundurowi ponownie skontrolowali trzeźwość obywateli Białorusi. Jeden z nich miał 1,5, a drugi - 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Obaj zostali zatrzymani" - poinformowała Onyszko.

Dodała, że funkcjonariusze zatrzymali również dwa blankiety prawa jazdy należące do jednego z 24-latków. Drugi mężczyzna nie posiadał w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami. "Peugeot, którym się poruszali został zabezpieczony na parkingu depozytowym" - zaznaczyła Onyszko.

Dwóch obywateli Białorusi zostało przewiezionych do komendy przy ul. Jagiellońskiej. Usłyszeli zarzuty za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do dwóch lat więzienia. "Dodatkowo jeden z nich naraził się na grzywnę za jazdę bez wymaganych uprawnień" - poinformowała Onyszko.