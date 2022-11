Warszawa: Po zamknięciu pasa ul. Czerniakowskiej tworzą się olbrzymie korki w kierunku Wilanowa

Zamknięcie jednego pasa ruchu ul. Czerniakowskiej w rejonie ul. Gagarina spowodowało gigantyczne korki w kierunku Wilanowa. W popołudniowym szczycie kierowcy stali już od wysokości Trasy Łazienkowskiej.

We wtorek przy skrzyżowaniu ulic Czerniakowskiej i Gagarina doszło do podmycia jezdni ulicy Czerniakowskiej. "W trakcie prac związanych z budową kolektora Mokotowskiego Bis doszło do podmycia jezdni przez wody gruntowe" - informował wcześniej PAP rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marek Smółka.

W związku z awarią wyłączony z ruchu został prawy pas jezdni. Do dyspozycji kierowców pozostał pas środkowy i lewy. "Będziemy się starali naprawić jezdnię jak najszybciej, szacujemy, że odtworzenie nawierzchni jezdni liczone będzie w dniach, a nie tygodniach" - dodał Marek Smółka.

Zamknięcie jednego pasa ruchu spowodowało gigantyczne korki na ul. Czerniakowskiej. Według portalu Targeo.pl podczas popołudniowego szczytu, korek w kierunku Wilanowa zaczyna się na wysokości Trasy Łazienkowskiej.