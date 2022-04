Warszawa: Podpisano pierwsze umowy z ukraińskimi nauczycielami

Dzięki porozumieniu Warszawy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej 200 ukraińskich nauczycieli zostanie zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach. Pierwsze 70 umów zostało już podpisanych - poinformował w czwartek stołeczny ratusz.

Uchodźcy będą pracowali jako asystenci i pomogą ukraińskim dzieciom w integracji w placówkach oświatowych. Koszty ich zatrudnienia, na tym etapie projektu, pokryją amerykańscy darczyńcy z organizacji CARE.

Od 24 lutego br. do Warszawy przybyło już ponad 300 tys. obywateli Ukrainy. Szacuje się, że około 100 tys. z nich jest w wieku szkolnym lub przedszkolnym. Uczniowie mogą zdalnie kontynuować w Polsce naukę w szkołach ukraińskich. Jednak część z nich dołącza do istniejących klas, a dodatkowo, w miarę możliwości, szkoły uruchamiają nowe oddziały przygotowawcze na różnych poziomach edukacji.

"Od wybuchu wojny w Ukrainie do miejskich placówek oświatowych dołączyło ponad 15,5 tys. uczniów, a w 73 szkołach podstawowych i 15 ponadpodstawowych działa już łącznie 146 oddziałów przygotowawczych" - poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Umowa zawarta 4 kwietnia br. między Warszawą a fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) umożliwi, w ramach programu "Cash for Work", zatrudnianie w miejskich przedszkolach i szkołach ukraińskich nauczycieli, który znaleźli się w Polsce po 24 lutego. Koszty zatrudnienia pokryje amerykańska organizacja CARE. "Cash for Work", czyli program interwencyjnego zatrudniania uchodźców, działa w oparciu o wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

"Dzięki pomocy uchodźców pomożemy ukraińskim uczniom w procesie adaptacji w szkołach i przedszkolach. Asystenci z Ukrainy będą też wsparciem dla polskiej kadry. Skala wyzwań jest ogromna, i siłą rzeczy potrzeby również, dlatego bardzo cieszymy się ze wsparcia ukraińskich pedagogów" - dodała wiceprezydent Kaznowska.

Docelowo, w ramach obecnego etapu programu "Cash for Work", do pomocy w placówkach trafi 200 nauczycieli z Ukrainy. Liczba asystentów ukraińskich, którzy trafią do placówek, zależy od liczby dzieci uchodźczych uczęszczających do miejskiego przedszkola czy szkoły. Fundacja PCPM wypłaci im wynagrodzenie oraz pokryje koszty podatków, składek i zapewni ubezpieczenie, natomiast dyrektor przedszkola lub szkoły będzie odpowiedzialny za ustalenie zadań dla pracownika i nadzór nad jego codzienną pracą.

Urząd Pracy otworzył Punkt Obsługi Obywateli Ukrainy, który znajduje się przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Poszukujący pracy uchodźcy mogą się zarejestrować i szukać ofert także z pomocą tłumacza w języku ukraińskim. Więcej informacji: https://warszawa.praca.gov.pl./

Warszawa uruchomiła również bank ofert pracy dla nauczycieli i rezerw kadrowych dostępny jest pod linkiem: https://edukacja-warszawa.pl/bankrezerwkadrowych/

Cały czas działa warszawska infolinia dla obywateli Ukrainy +48 505 700 701 (czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 8-20) oraz miejski serwis informacyjny: https://ua.um.warszawa.pl./