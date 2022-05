Warszawa: Podpisano umowę na przedłużenie ulicy Światowida

Zarząd Transportu Miejskiego podpisał właśnie umowę na budowę przedłużenia ulicy Światowida do Modlińskiej (i skrzyżowania obu ulic). Wykonawca ma na to półtora roku - poinformował w środę stołeczny ratusz.

Wybrany w przetargu wykonawca - firma PORR S.A., prace wyceniła na ponad 23 mln złotych. Ma dokładnie 546 dni na wykonanie zamówienia, czyli wszystko ma być gotowe do 21 listopada 2023 roku.

Ulica Światowida zostanie przedłużona do Modlińskiej. Nowa jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu z poszerzeniem przed nowym skrzyżowaniem do trzech, gdzie dwa będą przeznaczone do skrętu w prawo (w stronę ulicy Jagiellońskiej), a jeden do skrętu w lewo (w stronę granicy miasta). Jezdnia w przeciwnym kierunku będzie dwupasmowa.

Z ulicy Modlińskiej z kierunku Jagiellońskiej będzie można skręcić w Światowida dwoma pasami. Natomiast od północy jednym pasem. Wyznaczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe - przez ulicę Światowida i przez Modlińską, po północnej stronie skrzyżowania. Na skrzyżowaniu zaplanowano też sygnalizację świetlną.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane chodniki i nowe przystanki autobusowe - jeden na ulicy Modlińskiej w kierunku Żerania, za skrętem ze Światowida a drugi na ulicy Światowida za zjazdem z Modlińskiej. Będzie także droga rowerowa, która zostanie połączona z już funkcjonującą drogą na ulicy Modlińskiej.

Wzdłuż nowego fragmentu ulicy Światowida posadzone zostaną drzewa i krzewy. Pojawią się m.in. klony i śnieguliczka, a w sąsiedztwie chodników i drogi rowerowej - pięciornik i tawuła japońska.

"Nowy odcinek ulicy Światowida powstanie w sąsiedztwie pętli linii tramwajowej, która łączy Tarchomin i Winnicę z pierwszą linią metra. Mieszkańcy Białołęki mają do dyspozycji 8-kilometrową trasę z 10 przystankami, kursują tu tramwaje linii 2 i 17" - przekazał ratusz. Przy końcowych przystankach tramwajowych wybudowano także pętlę autobusową, do której dojeżdżają autobusy linii 509 i N03. "Połączenie ulicy Światowida z Modlińską da nowe możliwości rozwoju układu komunikacyjnego w północnej części Warszawy i aglomeracji" - podkreślił ratusz.