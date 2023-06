Warszawa: Podpisano umowę ws. przebudowy siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Przedstawiciele Polskiego Wydawnictwa Muzycznego podpisali w piątek umowę z firmą EBS-BUD, generalnym wykonawcą projektu architektonicznego przebudowy siedziby oficyny przy ul. Fredry 8 w Warszawie. "To jest inwestycja, która przeprowadzi PWM w XXI w." - powiedział wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński.

W konferencji prasowej, zorganizowanej w siedzibie PWM, obok szefa MKiDN uczestniczyli również: dyrektor-redaktor naczelny PWM Daniel Cichy, prezes zarządu EBS-BUD Filip Tuszyński oraz architekt Andrzej Chołdzyński.

"To jest inwestycja od dawna przygotowywana i oczekiwana. Inwestycja, która przeprowadzi Polskie Wydawnictwo Muzyczne w XXI wiek. Chcemy, żeby tu były studia nagraniowe, klub jazzowy, sala kameralna, a także pomieszczenia edukacyjne. Dążymy do tego, aby ta instytucja mogła funkcjonować we wnętrzach nowoczesnych, a jednocześnie zachowujących walory zabytkowe" - powiedział minister kultury.

Ocenił, że to jest "unikalne miejsce w Warszawie, jedna z nielicznych kamienic, która przetrwała wojnę, Powstanie Warszawskie".

"Cieszę się bardzo, że możemy zrealizować oczekiwania, które od dawna były formułowane przez środowisko ludzi kultury. Ta inwestycja wpisuje się także w to, co ostatnio robimy, jeżeli chodzi o wzmacnianie polskiej infrastruktury. Przez ostatnie 8 lat przeprowadziliśmy 7 tys. inwestycji w kulturze, część z nich jest już zakończona, część jest w trakcie realizacji, część jest przygotowywana. To coś, co było Polsce niebywale potrzebne, bo to dotyczy w zasadzie wszystkich dziedzin polskiej kultury" - podkreślił wicepremier.

Wskazał, że PWM jest "instytucją unikalną na tle podobnych instytucji na świecie, ponieważ podobnie jak Państwowy Instytut Wydawniczy, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie czy Instytut Śląski została przekształcona w instytucję kultury z instytucji, która miała rywalizować na rynku z produkcją komercyjną".

"Bardzo się cieszę, że ta inwestycja będzie realizowana. Dziękuję za projekt architektoniczny, który jest wynikiem współpracy ludzi kultury" - dodał Gliński.

Jak mówił, będzie to "połączenie nowoczesności z dziedzictwem, tradycją, mając na oku to wszystko, co musi być zrobione dla funkcji, którą ta instytucja ma w tym budynku pełnić".

Dyrektor-redaktor naczelny PWM powiedział, że PWM "wkracza w zasadniczą fazę realizacji inwestycji". "Dzięki podpisywanej dziś umowie z generalnym wykonawcą na dwa lata przeniesiemy się z naszymi zbiorami do tymczasowej lokalizacji i będziemy udostępniać materiał orkiestrom na całym świecie" - wyjaśnił Cichy.

"Za dwa lata, w roku 80-lecia PWM-u, zaprosimy do pieczołowicie odrestaurowanego, z taką wielką czułością odtworzonego, historycznego wnętrza dawnej Warszawy, ale dzięki licznym nowym funkcjom będziemy tu przede wszystkim odważnie patrzeć w przyszłość - wyznaczać trendy. Myślę, że Fredry 8 stanie się głośno wypowiedzianym manifestem polskiej kultury, wyzwaniem rzuconym międzynarodowemu środowisku muzycznemu, a na pewno naszym zagranicznym wydawniczym partnerom, ale przede wszystkim przestrzenią twórczego dialogu - rozmowy o wartościach, o dziedzictwie i tej wielobarwnej, bogatej w różne formy artystyczne wypowiedzi dźwiękowej współczesności" - opowiadał dyrektor-redaktor naczelny PWM.

Dodał, że "to tutaj szeroko zakrojona działalność statutowa PWM-u uzyska swoje praktyczne oblicze". "Przy Fredry 8 pokażemy, jak korzystać z dóbr kultury, które z taką troską projektujemy i wykonujemy zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie - wydawnictwa nutowe, książkowe, periodyki, czasopisma, publikacje dydaktyczne, materiały orkiestrowe, edycje dla dzieci i dorosłych, melomanów, profesjonalistów, nagrania muzyczne, produkcje filmowe, prace badawcze, przedsięwzięcia edukacyjne, wydarzenia artystyczne. Od 78 lat jesteśmy przekonani, że każdy z tych elementów oddziałuje na odbiorców, mało tego, wiemy, że on ma realny wpływ na społeczną tkankę. Wierzmy, że odpowiednio zaprezentowany, małymi krokami zmienia nasz świat na lepsze" - podkreślił dyrektor-redaktor naczelny PWM.

Architekt Andrzej Chołdzyński tłumacząc swoją chęć zajęcia się tym projektem ocenił, że "bez muzyki nie ma człowieka". "Sztuki piękne pozostałe, architektura, jako sztuka użytkowa, stanowią o racji naszego bytu tutaj na ziemi i o naszej transcendencji, trwaniu w czasie i poza czasem w związku z tym ten projekt jest specjalny, bo zajmuje się muzyką" - wskazał Chołdzyński.

Prezes zarządu EBS-BUD podkreślił, że inwestycja jest "projektem wyjątkowym". "Jest to przebudowa niezwykle cennej tkanki zabytkowej w połączeniu z najnowszymi technologiami i momentami wizjonerskim designem, której celem jest, w mojej ocenie, otwarcie tego obiektu na ludzi i dla ludzi" - powiedział Tuszyński.

Ocenił, że to "zadanie niezwykle ambitne i bardzo trudne".

Warszawski Oddział PWM-u mieści się w kamienicy przy ul. Fredry 8. Dawna siedziba Banku Dyskontowego projektu Kazimierza Loewego z 1897 r. nie została zniszczona podczas II wojny światowej. Od 1965 r. figuruje w rejestrze zabytków, jednak na skutek wieloletnich zaniedbań obiekt wymaga obecnie pilnej modernizacji. Autorem wyłonionego w międzynarodowym konkursie architektonicznym projektu jest Andrzej Chołdzyński z pracowni AMC a generalnym wykonawcą inwestycji będzie firma EBS-BUD.

Działalność warszawskiego Oddziału PWM będzie oparta na czterech filarach aktywności merytorycznej: ochronie i prezentacji dziedzictwa muzycznego, promocji twórczości muzycznej i jej badaniu, doskonaleniu kompetencji edukacyjnych i artystycznych dzieci, młodzieży, osób wykluczonych oraz pedagogów, a także przestrzeni kulturowego dialogu. Pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków budynek zostanie zaadaptowany do potrzeb edukacyjnych, artystycznych, archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, z najwyższą starannością pod względem zastosowanych materiałów i nowoczesnych technologii oraz dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

W realizowanej inwestycji znajdzie się miejsce na kameralną salę koncertową, klub jazzowy, księgarnię muzyczną, mediatekę, studio nagrań oraz sale warsztatowe. Zasobami archiwalnymi oraz materiałami wykonawczymi do ponad 3 500 skatalogowanych dzieł wielkoobsadowych opiekować się będzie Dział Zbiorów Nutowych. Ponadto przy Fredry 8 rezydować będzie redakcja "Ruchu Muzycznego", najstarszego i jedynego pisma muzycznego w Polsce, które wydawcą jest PWM.

Głównym inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne a finansowanie inwestycji zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków budżetu państwa.

Jak podano w informacji prasowej, MKiDN wesprze inwestycję kwotą "blisko 98 mln złotych".

Polskie Wydawnictwo Muzyczne jest instytucją kultury od 1945 r. specjalizującą się w wydawaniu materiałów nutowych oraz książek z zakresu muzyki klasycznej, jazzu, muzyki filmowej.