Warszawa: Pogrzeb reżysera, aktora i dyrektora teatrów Andrzeja Rozhina - w poniedziałek

Uroczystości pogrzebowe śp. Andrzeja Rozhina odbędą się w poniedziałek, 28 listopada, o godz. 13.30 w Kościele św. Katarzyny na warszawskim Służewie - poinformowano na Fb Związku Artystów Scen Polskich (ZASP).

Reżyser, aktor, scenarzysta i dyrektor polskich teatrów Andrzej Rozhin zmarł 17 listopada w Warszawie. Miał 82 lata.

Andrzej Rozhin urodził się 4 maja 1940 r. we Lwowie, skąd razem z rodziną wyjechał ostatnimi transportami do Polski - jak wspominał w relacjach zachowanych w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" - "już w bydlęcych wagonach, bez dobytku, z walizami z jakimiś przedmiotami codziennego użytku".

"Jeśli chodzi o mnie, to jedyną rzeczą, którą udało się wtedy wywieźć i potem miałem ją przez kilka lat, to były sanki. Jak wylądowaliśmy w tym bydlęcym wagonie w Krakowie, gdzieś one się zapodziały, ja miałem już wtedy pięć lat, była jakaś awantura, płacze. Pamiętam te sanki dokładnie" - wyjaśnił.

Studiował w PWST w Krakowie. Był absolwentem filologii polskiej UMCS w Lublinie.

W 1961 r. założył Akademicki Teatr UMCS GONG 2 (wcześniej GONG 7.30), z którym w latach 1965-74 zrealizował 30 premier wielokrotnie nagradzanych na najważniejszych festiwalach w kraju i za granicą. W latach 1961-74 był aktorem w Teatrze Lalki i Aktora w Lublinie, występował też w Kabarecie "Czart". Był inicjatorem i dyrektorem dziewięciu odsłon festiwalu Lubelska Wiosna Teatralna.

Przez 20 lat był dyrektorem i kierownikiem artystycznym: Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim (1974-77), Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (1977-78), Teatru im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie (1979-81), Teatru Polskiego w Szczecinie (1981-83) i Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1985-93).

Reżyserował w teatrach warszawskich: Narodowym, Ateneum, Powszechnym, Popularnym, Ochoty, Rampie, Komedii, Kwadrat, a także na wielu scenach polskich i zagranicznych. Zrealizował ponad 180 przedstawień w teatrze, telewizji, operze i na estradzie.

Wystąpił w filmach "Jak żyć" Marcela Łozińskiego i "Aktorzy prowincjonalni" Agnieszki Holland. Od 1964 r. był członkiem Związku Artystów Scen Polskich (w latach 2002-06 członkiem Zarządu Głównego ZASP, a od 2007 r. członkiem Rady Programowej ZASP).

Był współautorem "Raportu o stanie polskiego teatru za rok 2001" (Warszawa, 2003), redaktorem książki "I Forum - Teatr Jutra" (Warszawa, 2003), współautorem książki "Akademicki Teatr Gong 2 - spojrzenie w przeszłość" (Lublin, 2005), oraz autorem inicjatywy, redaktorem i współautorem księgi "Artyści Sceny Polskiej w ZASP 1918-2008" (Warszawa, 2008), wydanej przez ZASP z okazji jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia.

Rozhin był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in.: Złotą Odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich, Złotą Odznaką Zasłużony dla UMCS, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis".