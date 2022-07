Warszawa: Policja: ujęto uzbrojonego w nóż mężczyznę, który zamknął się w sklepie

Dyżurny otrzymał niepokojące zgłoszenie dot. mężczyzny, który uzbrojony w nóż zamknął się w jednym ze sklepów w centrum Warszawy. Agresora obezwładniono - poinformowała w sobotę wieczorem warszawska Policja.

W sobotę wieczorem Komenda Stołeczna Policji (KSP) poinformowała na Twitterze o incydencie z udziałem mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z warszawskich sklepów. Napastnik posiadał nóż.

"Dyżurny otrzymał niepokojące zgłoszenie dot. mężczyzny, który zamknął się w jednym ze sklepów w centrum Warszawy. Na miejscu po chwili pojawili się policjanci i strażacy. Gdy prowadzono rozmowy z mężczyzną, w drodze byli już policjanci z SPKP (Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji - PAP)" - napisano.

Policja w osobnym poście na Twitterze dodała, że "liczyła się każda sekunda. Szybko przystąpiono do dynamicznych działań. Zakończyły się one obezwładnieniem agresora, który posiadał przy sobie nóż. Trafił on do policyjnego aresztu. Pokrzywdzonej udzielono pomocy".

Policja odmówiła szerszego komentarza. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, zdarzenie miało miejsce w jednym ze sklepów przy ulicy Poznańskiej.