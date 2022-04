Warszawa: Policja zapowiada świąteczne kontrole na drogach

Od piątku na drogach garnizonu stołecznego będzie więcej patroli ruchu drogowego - przekazał PAP rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak. W okresie świątecznym policjanci będą prowadzić kontrole na wylotówkach, a także na trasach szybkiego ruchu i w newralgicznych miejscach, gdzie dochodzi do łamania przepisów.

"Z uwagi na wzmożony ruch pojazdów i pieszych na ulicach pojawi się więcej patroli ruchu drogowego. Funkcjonariusze, jak co roku czuwać będą nad bezpieczeństwem osób podróżujących" - poinformowała warszawska policja.

Nadkomisarz Marczak zapowiedział, że funkcjonariusze będą zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących i przekraczanie dozwolonej prędkości. Sprawdzą też, czy kierowcy i pasażerowie podróżują w zapiętych pasach, a dzieci w fotelikach.

"Policjanci będą również kontrolować stan techniczny samochodów, dlatego też lepiej sprawdzić, czy auto jest przygotowane do jazdy jeszcze przed wyruszeniem w podróż" - przestrzegł rzecznik stołecznej policji. Dodał, że funkcjonariusze będą widoczni na trasach wylotowych i wlotowych do stolicy, a także trasach szybkiego ruchu i miejscach newralgicznych, gdzie dochodzi do łamania przepisów.

"Drogi to nie miejsce na brawurę, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu i dojechać kilka minut później, ale szczęśliwie i bezpiecznie" - powiedział nadkom. Marczak.

Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem także w okolicach dworców, przystanków i galerii handlowych, czyli wszędzie tam, gdzie w okresie przed- i świątecznym ruch jest większy niż zwykle. Warszawski garnizon zamierza tam skierować także funkcjonariuszy nieumundurowanych.

"Podczas podróży środkami komunikacji publicznej pilnujmy swoich bagaży. Kieszonkowcy najczęściej wykorzystują tłok oraz nasze rozkojarzenie" - powiedział rzecznik policji. Podkreślił, że przed wyjazdem na święta koniecznie trzeba też zadbać o odpowiednie zabezpieczenie mieszkania, aby nie stać się ofiarą kradzieży.

"Jeżeli istnieje taka możliwość, poprośmy sąsiadów, żeby zwrócili uwagę i zareagowali w sytuacji, gdy zauważą coś niepokojącego" - dodał.

Tradycyjnie policja apeluje o umiar w świętowaniu lanego poniedziałku.

"W tradycji polewania wodą ważne jest zachowaniu umiaru i kultury, gdyż w wyniku swojego nieodpowiedzialnego zachowania możemy ponieść odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów" - powiedział nadkom. Sylwester Marczak.