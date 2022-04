Warszawa: Policjanci poszukują Serhii Velenchuka podejrzanego o zabójstwo młodej Ukrainki w mieszkaniu przy Borsuczej

Stołeczni policjanci poszukują obywatela Ukrainy Serhii Velenchuka, który może mieć bezpośredni związek z zabójstwem młodej Ukrainki w mieszkaniu przy ul. Borsuczej w Warszawie - dowiedziała się PAP.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak przekazał w rozmowie z PAP, że poszukiwania prowadzą policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. "Policjanci poszukują Serhii Velenchuka, który jest podejrzany o zabójstwo młodej kobiety w mieszkaniu przy ul. Borsuczej na warszawskich Włochach. Do zdarzenia doszło w dniu 29 marca 2022 roku" - zaznaczył nadkomisarz.

"Ktokolwiek posiada informacje na temat poszukiwanego Serhii Velenchuka proszony jest o kontakt telefoniczny pod nr 47 72 328 93 bądź mailowy na adres: zpc.warszawa@ksp.policja.gov.pl. Można też zgłaszać się lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji lub prokuratora. Gwarantujemy anonimowość" - podkreślił policjant.

Wskazał, że poszukiwany ma 27 lat, 191 cm wzrostu, włosy ciemne, oczy brązowe. "Jednocześnie informujemy, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności" - dodał rzecznik KSP.

"W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Ochota w Warszawie wydane zostało postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa obywatelki Ukrainy wobec Serhii V. Nadto prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wniosek ten został uwzględniony przez sąd" - poinformowała z kolei rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

"Za podejrzanym został wydany list gończy i obecnie trwają szeroko zakrojone poszukiwania" - dodała prokurator.

Do zabójstwa 21-letniej obywatelki Ukrainy doszło pod koniec marca w mieszkaniu na trzecim piętrze w bloku przy ul. Borsuczej w Warszawie. Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, młoda Ukrainka wynajmowała to mieszkanie od jesieni ubiegłego roku.

Kobieta miała dobrze znać swojego oprawcę, być może byli parą. Śledczy wstępnie zakładają, że do zabójstwa doszło na tle obyczajowym.

We wtorek po południu pomiędzy młodą kobietą a mężczyzną doszło do kłótni, która przeniosła się na balkon od strony ulicy Borsuczej na trzecim piętrze. To tam napastnik zaatakował poszkodowaną, zadając jej liczne rany kłute.

Jak poinformowała wcześniej PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, w czwartek odbyła się sekcja zwłok kobiety. "Ze wstępnej opinii ustalono, że przyczyną zgonu były obrażenia odniesione przez pokrzywdzoną, to jest kilka ran kłutych" - podkreśliła prokurator.

"Prokuratura oczekuje na ostateczną opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej" - informowała Aleksandra Skrzyniarz.