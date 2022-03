Warszawa: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który podczas interwencji potrącił policjantkę i uciekł

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który podczas interwencji potrącił policjantkę i uciekł - przekazał PAP rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Mężczyzna ukrywał się w jednym z pustostanów przy ul. Stalowej. Przed północą został zatrzymany.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 11, kiedy policjanci Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego podjęli interwencję wobec mężczyzny, który dopuścił się wykroczenia, wjeżdżając pod zakaz na terenie Dworca Centralnego. To teren, który w ostatnim okresie znajduje się pod szczególnym nadzorem policji.

"W trakcie interwencji mężczyzna ruszył autem, potrącając policjantkę. Szybko zareagowali funkcjonariusze udzielając jej pomocy. Na miejsce wezwano również karetkę pogotowia" - poinformował rzecznik KSP dodając, że policjantka została przewieziona do szpitala. Dodał, że sprawca uciekając dodatkowo spowodował kolizję.

W nocy z wtorku na środę mężczyzna został zatrzymany. "Mężczyzna ukrywał się w jednym z pustostanów przy ul. Stalowej. Ostatecznie został zatrzymany przed północą przez policjantów z komisariatu kolejowego oraz Wydziału Wywiadowczo Patrolowego. W działaniach udział brali także policjanci innych komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji" - poinformował PAP nadkom. Marczak.

"Niestety obrażanie policjantki okazały się na tyle poważne, że niezbędna jest jej hospitalizacja. W stałym kontakcie z nią pozostają przełożeni i koledzy z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazał.