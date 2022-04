Warszawa: Policjanci zatrzymali pasera; w mieszkaniu miał też narkotyki

Policjanci z Pragi Południe zatrzymali 29-latka podejrzanego posiadanie znacznej ilości środków odurzających i amunicji bez zezwolenia oraz paserstwo - poinformowała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII nadkom. Joanna Węgrzyniak. Dodała, że do sprawy śledczy zabezpieczyli m.in. 80 gramów amfetaminy, ponad 150 gramów marihuany i ponad 200 sztuk amunicji.

Rzeczniczka południowopraskich policjantów przekazała PAP, że operacyjni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu pracowali nad sprawą dotyczącą kradzieży z włamaniem do samochodu. "Pokrzywdzony stracił wartościowe głośniki i inne elementy nagłośnienia" - powiedziała nadkomisarz.

Wskazała, że podczas działań policjanci ustalili, kto może mieć skradzione rzeczy, które chciał sprzedać. Dodatkowo śledczy ustalili, że mężczyzna może też mieć związek z przestępczością narkotykową. "Podjęli obserwację okolicy gdzie miał pojawić się 29-latek z rzeczami na sprzedaż. Kiedy potwierdzili, że są to te same przedmioty, które zostały skradzione z samochodu przystąpili do dalszych działań. Mężczyzna został zatrzymany, a głośniki zabezpieczone" - przekazała.

Po zatrzymaniu policjanci przeszukali mieszkanie 29-latka. "Okazało się, że rzeczy, których posiadanie jest zabronione jest znacznie więcej. Przede wszystkim odzyskano i zabezpieczono skradzione elementy nagłośnienia. W dalszej kolejności policjanci zajęli się narkotykami. A te znajdowały się dosłownie wszędzie: w kuchni, pokojach, na stołach, parapecie, zamrażalniku i w komodach. Była też waga elektroniczna. W jednej z szuflad policjanci znaleźli także szkielet i części broni, a także ponad 200 sztuk amunicji" - wyliczyła.

"Po wykonaniu testów i zważeniu narkotyków okazało się, że 29-latek miał ponad 82 gramy amfetaminy i ponad 150 gramów marihuany" - podała.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe, gdzie usłyszał zarzuty paserstwa, posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz amunicji.

Decyzją prokuratora 29-latek objęty policyjnym dozorem trzy razy w tygodniu.