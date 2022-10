Warszawa: Porządki na pętli przy Dworcu Centralnym

Przez najbliższą sobotę i niedzielę slużby oczyszczania miasta będą sprzątać pętle autobusową przy Dworcu Centralnym. W związku z tym pasażerów czekają zmiany w organizacji ruchu autobusów - poinformował w piątek stoleczny ratusz.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Sprzątanie pętli autobusowej przy Dworcu Centralnym zacznie się w sobotę rano. Dokładne mycie przejdą szklano-stalowe zadaszenia nad pętlą. "Aby ekipy porządkowe mogły je wyczyścić zarówno od spodu, jak i od góry, wykorzystywany jest podnośnik. Kompleksowe porządki prowadzone przy użyciu gorącej wody pod ciśnieniem obejmą wszystkie elementy przystankowej infrastruktury, czyli również słupki i tablice z rozkładami jazdy, ławki, barierki oraz powierzchnię chodników na przystankach" - poinformowano w komunikacie.

Prace na wysokościach wymagają użycia specjalistycznego sprzętu, dlatego z myślą o bezpieczeństwie pasażerów częściowo ograniczony zostanie ruch i wprowadzone będą czasowe zmiany w organizacji odjazdów autobusów. Wszystkie informacje na bieżąco będzie można śledzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego oraz w mediach społecznościowych.

Zarząd Oczyszczania Miasta dba o czystość 4400 przystanków komunikacji miejskiej w Warszawie. Od wiosny do jesieni systematycznym myciem objętych jest 1200 wiat. Pętla przy Dworcu Centralnym przechodzi gruntowne czyszczenie dwa razy do roku. Jeśli mieszkańcy widzą przystanek, który wymaga posprzątania, mogą całodobowo zgłosić jego lokalizację do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.