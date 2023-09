Warszawa: Powakacyjne zmiany w komunikacji, utrudnienia i objazdy w kilku rejonach miasta

W poniedziałek zmienia się kursowanie stołecznej komunikacji miejskiej. Większość linii wraca na swoje trasy. Sporo z nich będzie jednak wciąż zawieszonych lub będą kursować objazdami ze względu na przeciągające się remonty. Najwięcej utrudnień czeka pasażerów tramwajów.

"Od poniedziałku 4 września standardowe rozkłady jazdy zostaną przywrócone na większości linii. Na stołeczne ulice wyjedzie o ok. 200 autobusów i 100 tramwajów więcej niż w czasie wakacji" - poinformował warszawski Zarząd Transportu Miejskiego.

ZTM dodał, że wszystkie linie tramwajowe wrócą do przedwakacyjnej częstotliwości kursowania. W zależności od rodzaju linii, tramwaje będą podjeżdżały na przystanki co 4 minuty w godzinach szczytu (co 6 minut poza szczytem) lub co 8 minut w godzinach szczytu (co 12 minut poza szczytem) i co 15 minut w weekendy.

Nie zabraknie utrudnień na trasach tramwajowych. Na ulicę Puławską, gdzie powstaje trasa tramwajowa na Wilanów, wrócą tylko trzy a nie pięć linii.

Ogromne problemy cały czas są na Woli. Tam tramwaje dalej będą korzystały z rozjazdów nakładkowych na ulicy Wolskiej, dlatego zmieniona pozostanie trasa linii 26 oraz zawieszone 13 i 27. Wciąż będą kursowały linie 73 i 76 (z korektą trasy do Młocin) oraz zastępcza autobusowa Z26.

Również na Górczewskiej na odcinku od Powstańców Śląskich do pętli Os. Górczewska przeciągną się utrudnienia. Linia 28, która 4 września miała wrócić na normalną trasę, jeszcze do 17 września będzie na objazdach. Przedłużają się bowiem prace przy budowie linii metra na Karolin.

Niestety, przez budowę zajezdni tramwajowej Annopol wyłączone z użytku są tory między pętlą Annopol a Żeraniem Wschodnim. Pasażerowie z Białołęki wciąż nie będą mogli sprawnie dojechać z Żerania Wschodniego do stacji metro Bródno. W zamian do dyspozycji mają jedynie zastępczy autobus Z-1 oraz 234. W godzinach szczytu obydwie te linie stoją w korkach razem z samochodami.

Do częstszego kursowania powraca metro. "Pociągi metra będą podjeżdżały na stacje częściej - na linii M1 co 2 minuty i 20 sekund a na linii M2 co 2 minuty i 50 sekund w godzinach szczytu" - zapowiedział ZTM.

Wraca do kursowania autobusowa linia 192 (z korektą trasy przez ulicę Lanciego), a także 332, 339, 340, 356, 379, 809, 815, E-2.

Podstawowe rozkłady jazdy zostaną przywrócone dla linii 104, 105, 106, 110, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 131, 132, 135, 140, 146, 147, 150, 154, 160, 162, 170, 173, 174, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 209, 210, 211, 212, 221, 250, 256, 263, 308, 311, 317, 319, 338, 411, 500, 502, 503, 507, 509, 511, 514, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 704, 709, 710, 724, 727, 736, 739, 742, 750, 850, 900, E-1, L18, L27, L45, L51, Z-1.

Na liniach 121, 142, 150, 152, 164, 226, 502, 522 przywrócone zostaną kursy szkolne.

Utrzymane zostaną obecne trasy autobusów linii 211, 331, 414 i 517, bo jak przekazał ZTM, "wprowadzone w czerwcu zmiany tras sprawdziły się".

Do końca września utrzymane zostaną zmienione trasy i specjalne rozkłady dla linii 114, 193.

Przywrócone zostanie natomiast kursowanie linii 196 na pełnej trasie, ale na razie tylko w dni powszednie. Autobusy linii 401 będą kursowały według nowego rozkładu jazdy, ale do października na skróconej trasie Ursus-Niedźwiadek - Metro Służew.

