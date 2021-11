Warszawa: Powstaje nowa szkoła podstawowa na Woli

W czwartek Rada Dzielnicy Wola skierowała pod obrady Rady Warszawy uchwałę ws. powołania Szkoły Podstawowej nr 403 przy ul. Karlińskiego 6. Szkoła będzie pierwszą w stolicy, której obwód wybrano po konsultacjach z mieszkańcami. Zarząd dzielnicy chce, by pierwsze lekcje ruszyły we wrześniu 2022 roku.

W czwartek Rada Dzielnicy Wola skierowała pod obrady Rady Warszawy uchwałę ws. powołania Szkoły Podstawowej 403 przy ul. Karlińskiego 6. Szkoła będzie pierwszą w Warszawie placówką, której obwód wybrano w konsultacji z mieszkańcami. Zarząd dzielnicy chce, by zajęcia w szkole ruszyły we wrześniu 2022 roku. Ponadto decyzja Rady Warszawy umożliwi wybranie dyrektora, który rozpocznie organizację szkoły. Budynek przy ul Karlińskiego 6 jest w fazie prac wykończeniowych.

"Najpierw, wraz z rodzicami ustaliliśmy kształt odwodu nowej placówki. Został on wyłoniony w efekcie konsultacji społecznych, co jest pierwszym takim przypadkiem w Warszawie. Kolejnym etapem jest wystąpienie do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 403, co właśnie zrobiliśmy" - powiedział burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

W szkole będzie 28 pełnowymiarowych sal dydaktycznych, 4 sale przeznaczone dla oddziałów przedszkolnych, 7 mniejszych salek, 3 pracownie językowe, 3 świetlice, stołówka z zapleczem. Ponadto biblioteka, plac zabaw dla dzieci oraz wielofunkcyjne boiska. Docelowo szkoła będzie mogła pomieścić 28 oddziałów działających w systemie jednozmianowym, w tym 24 oddziały klas I-VIII dla 600 uczniów, a także 4 oddziały przedszkolne dla 100 dzieci. Nowy rok szkolny klasy I-IV rozpoczną na Odolanach. Jak mówi przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Ewa Statkiewicz, "dwie placówki, które już funkcjonują na tym terenie, są przeciążone. Uczy się w nich znacznie więcej dzieci niż powinno, a zajęcia prowadzone są w trybie dwuzmianowym".

Na pomysł utworzenia nowej szkoły na Woli od początku pozytywnie reagowali wolscy Radni, "była to wyjątkowa sytuacja, w której apel o przekazanie stosownej nieruchomości, poparli wszyscy radni ponad podziałami politycznymi" - powiedziała przewodnicząca Komisji Edukacji i Infrastruktury w Radzie Dzielnicy Wola Joanna Tracz. Rada Dzielnicy podczas ostatniej sesji podjęła stosowną uchwałę, która dała zielone światło Radzie Warszawy do dalszych działań.