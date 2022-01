Warszawa: Powtórny przetarg na zieloną "obwodnicę" Gocławia

Przetarg dotyczy zagospodarowania przestrzeni czterech ulic stanowiących zieloną "obwodnicę" Gocławia, które już od wielu miesięcy przechodzą kompleksową zmianę. Chodzi o ulice: Jugosłowiańską, Meissnera, Umińskiego i Abrahama. Drogowcy posadzą nowe drzewa i krzewy, powstaną też ogrody deszczowe. Pierwszego przetargu nie udało się rozstrzygnąć, gdyż oferty przekraczały kwotę, która była przeznaczona na tę inwestycję.

Na "obwodnicy" pojawi się 210 nowych drzew - 85 jesionów pensylwańskich, 62 grusze drobnoowocowe, 34 lipy srebrzyste "Varsaviensis", 27 lip holenderskich i 2 topole białe. Na ul. Umińskiego - 39 drzew, na ul. Abrahama - 86, a na ul. Meissnera - 85. W wielu miejscach posadzone zostaną mieszanki bylin z krzewami. W sumie pojawi się kilkadziesiąt tysięcy nowych roślin.

W ramach przetargu na Umińskiego, Abrahama, Meissnera i Jugosłowiańską trafią nowe drzewa, dużo niższej zieleni, a także pojawią się tam ogrody deszczowe, które pełnią istotną rolę retencyjną. "Właśnie z myślą o ogrodach w trakcie prac na Meissnera i Umińskiego skuliśmy asfalt przy wyjazdach z dróg osiedlowych i wyznaczyliśmy powierzchnie wyłączone z ruchu. Wyłożyliśmy je kamykami, aby pozostało już tylko nasadzić roślinność" - przekazał Zarząd Dróg Miejskich. Ogrodów deszczowych powstanie w sumie 20, a ich łączna powierzchnia wyniesie 364 m kw. (201 m kw. na ul. Abrahama, 113 m kw. na ul. Umińskiego i 50 m kw. na ul. Meissnera).

Cztery ulice już od wielu miesięcy przechodzą kompleksową zmianę. W ubiegłym roku na ul. Jugosłowiańskiej wyremontowano chodnik i wytyczono brakujący fragment drogi rowerowej. W zeszłym roku na całej długości ulic Meissnera i Umińskiego zmieniono organizację ruchu, wyznaczając pas do parkowania i pasy rowerowe, w efekcie poprawiając bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Dodatkowo na ul. Meissnera wymieniono nawierzchnię. W grudniu podobne zmiany zaczęto wprowadzać na ul. Abrahama.

Ogłoszony 28 stycznia przetarg jest drugim postępowaniem na zazielenienie "obwodnicy" Gocławia. Pierwsze było pod koniec sierpnia 2021 r., ale nie udało się go rozstrzygnąć. "Zakres obecnego przetargu uległ drobnym korektom, ale na korzyść - posadzimy o 2 drzewa więcej niż początkowo planowaliśmy. Zdecydowaliśmy się też na częściową zmianę gatunków roślin" - zaznaczyli drogowcy.

Przetarg jest już przygotowany, formalnie zostanie ogłoszony po publikacji w dzienniku urzędowym UE, co powinno nastąpić do połowy przyszłego tygodnia. Oferty można składać do 4 marca. Jeżeli uda się go rozstrzygnąć, pierwsze zmiany powinny pojawić się już wiosną - na początek na ulicach Umińskiego, Meissnera i Jugosłowiańskiej. Ulica Abrahama najpierw musi zostać przebudowana na wzór pozostałych.