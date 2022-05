Warszawa: Pożar przy Niepodległości, aleja w kierunku Mokotowa zablokowana

Pali się dach na kamienicy przy al. Niepodległości. Strażacy gaszą pożar. Aleja jest zablokowana, policja kieruje samochody na objazdy.

"W czteropiętrowej kamienicy przy al. Niepodległości 165 doszło do pożaru dachu. Prawdopodobnie stało się to w wyniku prac remontowych. Początkowo zapaliło się poszycie dachu, a potem ogień przedostał się do niższych warstw, jak mówimy wszedł w dach" - powiedział asp. Jarosław Dobrzewiński ze stołecznej PSP.

Zaznaczył, że nie ma osób poszkodowanych.

Trwa akcja gaśnicza. Bierze w niej udział sześć zastępów straży pożarnej. Są dwa wozy z drabinami.

Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa na odcinku prowadzenia akcji jest zablokowana. Policja kieruje pojazdy na trasy objazdowe. Są utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.