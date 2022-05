Warszawa: Pracownicy MPO naprawili ambulans dla noworodków z Ukrainy

Pracownicy warsztatu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania naprawili ambulans neonatologiczny, który już niebawem będzie mógł ratować noworodki z Ukrainy. Usuwanie usterek trwało niecałe dwa tygodnie. W pełni sprawna karetka opuści warsztat przy Tatarskiej i zostanie odebrana przez Fundację Wsparcia Ratownictwa RK w najbliższy czwartek - przekazał stołeczny ratusz.

Fundacja zwróciła się do MPO z apelem o wykonanie przeglądu i niezbędnych napraw karetki sanitarnej Volkswagen Crafter. Ambulans, który ma służyć do przewożenia chorych noworodków z Ukrainy, trafił do warsztatu MPO już 25 kwietnia, zaledwie kilka dni po zgłoszeniu.

"Ambulans wymagał gruntownej naprawy. I taką otrzymał. Dziś jest już gotowy, by ruszać w drogę i pomagać ukraińskim noworodkom. Dziękuję za tę solidarność" - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Nasz ambulans był wysłużony i wymagał przeprowadzenia natychmiastowego serwisu mechanicznego. Na szczęście MPO zareagowało błyskawicznie, dzięki czemu możemy wysłać pojazd do Ukrainy" - zaznaczył wicedyrektor Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK dr Jan Stachurski.

Pracownicy MPO dokładnie przejrzeli samochód i przygotowali listę napraw. Najwięcej czasu zajęło sprowadzenie do warsztatu niektórych części. Ostatecznie ambulans został starannie przygotowany, a prace nad nim trwały niecałe dwa tygodnie. Teraz karetka jest w stanie bezpiecznie dojechać i wrócić z objętej działaniami wojennymi Ukrainy.

"Pojazd był zaniedbany. Najpierw zajęliśmy się silnikiem, czyli wymianą rozrządu, rolek paska osprzętu i zlikwidowaniem wycieków oleju. Naprawiliśmy uszkodzoną skrzynię biegów. Wymieniliśmy sprzęgło i linki sterujące zmianą biegów. Nie obyło się również bez wymiany tarcz hamulcowych i klocków. Na końcu uzupełniliśmy brakujące oświetlenie i zamontowaliśmy kompresor do napędu sygnałów ostrzegawczych" - przekazał kierownik warsztatu MPO Warszawa przy ul. Tatarskiej 2/4 Grzegorz Surgiewicz.

Po opuszczeniu warsztatu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ambulansem i jego dalszym przygotowaniem do drogi zajmie się Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK."Już niebawem wyjedziemy z warsztatu MPO gotowym do długiej drogi ambulansem. W najbliższy piątek montujemy w karetce sprzęt medyczny (m.in. defibrylator, inkubator, respirator) i będziemy gotowi do akcji. Pierwszy transport zaplanowaliśmy na przyszły tydzień. Jeśli jednak zdarzy się nagłe wezwanie, to będziemy gotowi do wyjazdu do Ukrainy już w najbliższy weekend" - dodał dr Jan Stachurski.