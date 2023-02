Warszawa: Premiera "Gry" w reż. Norberta Rakowskiego w Teatrze Garnizon Sztuki - w czwartek

To przedstawienie ma przede wszystkim skłaniać widzów, by pomyśleli niestandardowo i nieszablonowo o swoich partnerach, o ludziach, których spotykają w życiu - mówi PAP Norbert Rakowski, reżyser spektaklu "Gra" wg Theodora Holmana. Premiera w Teatrze Garnizon Sztuki - w czwartek.

"W wersji fabularnej +Gra+ opowiada o tym, jak doświadczony redaktor polityczny, były korespondent wojenny zostaje zmuszony przeprowadzić wywiad tym razem nie z premierem lub politykiem, ale z topową gwiazdą seriali dla młodego pokolenia" - wyjaśnił reżyser. "Te dwie osoby, Pierre i Katja, które się spotykają na krótki wywiad - zaczynają przed sobą grać, a nawet walczyć z sobą na argumenty" - dodał Rakowski.

"Mam nadzieję, że widzowie dostrzegą w naszym spektaklu, iż aktorka pozornie odbierana jako zewnętrzna, powierzchowna okazuje się bogatsza wewnętrznie niż uznawany za autorytet dziennikarz i redaktor" - powiedział reżyser. Zapewnił, że "to przedstawienie ma przede wszystkim skłaniać widzów do tego, by pomyśleli niestandardowo i nieszablonowo o swoich partnerach, o ludziach, których spotykają w życiu". "I o tym, żeby od razu nie oceniać ludzi" - dodał.

Zwrócił uwagę, że spektakl "ukazuje również, jak łatwo stajemy się więźniami naszych zobowiązań politycznych, układów zawodowych, więźniami show-biznesu". "Myślę, że to akurat będzie wątek bardzo uniwersalny dla każdego z widzów, ponieważ każdy z nas, podejmując dorosłe decyzje życiowe, staje się po części ich więźniem" - podkreślił.

Rakowski wyjaśnił, że akcja nie odbiega od oryginalnego scenariusza ani od akcji filmu z 2007 r. "Tym niemniej staraliśmy się poszukać głębszych relacji pomiędzy bohaterami i zuniwersalizować przekaz. W związku z tym akcja nie rozgrywa się w Holandii, a aktorzy mówią po polsku" - mówił. "Robiąc skróty i adaptując pewne sceny, chcieliśmy przybliżyć ten tekst polskiej publiczności" - zaznaczył.

"W naszym przedstawieniu Pierre i Katja spotykają się w lofcie bohaterki, a nie w restauracji" - wyjaśnił reżyser. "Używamy w spektaklu multimediów - dlatego akcja toczyć się będzie nie tylko na tej płaszczyźnie loftu aktorki. Ten zabieg, który zastosowaliśmy, a którego nie chcę zdradzać, znacząco odbiega od filmu" - zaznaczył.

"Te projekcje będą miały swój wkład merytoryczny i wizualny w przedstawienie" - zapewnił Rakowski.

Pytany o autora koncepcji wizualnej kostiumów Krystiana Szymczaka, reżyser powiedział: "Współpraca z gwiazdą aktorska, jaką jest Julia Wieniawa, zmusiło nas do myślenia o koncepcji jej kostiumu". "Krystian Szymczak jest młodym kreatorem mody, który prezentuje swoje kolekcje, zbiera nagrody - i stąd ta decyzja" - wyjaśnił.

"Ta praca teatralna miała w sobie sporo zabawy, ale przede wszystkim bardzo wiele szlachetnego podejścia do tematu ze strony aktorów. Mimo że spektakl jest realizowany w prywatnym, komercyjnym teatrze - to jednak postaraliśmy się, by to przedstawienie miało głębszy wymiar" - powiedział Rakowski. "I tak też aktorzy - Julia Wieniawa i Adam Woronowicz - do tego zadania podeszli" - podkreślił.

"To była niezwykła przyjemność pracować z artystami tak przygotowanymi i walczącymi o przekaz, a nieprzygotowującymi spektaklu po to, żeby się dobrze sprzedał ze znanymi twarzami" - ocenił reżyser.

"+Gra+ to pojedynek dwóch niezwykłych osobowości. To emocjonująca, przebiegła gra, pełna napięć i zagadek walka bez reguł, w której nic nie jest oczywiste" - napisano. "To niezwykle atrakcyjny i wyjątkowy tekst, który burzy klisze naszego stereotypowego myślenia: celebrytka - bezmyślna, dziennikarz - autorytet. Różnice społeczne i obyczajowe zacierają się, bo w +Grze+ nic nie jest czarne ani białe, nie ma przegranych ani zwycięzców. Czy za wieloma maskami kryje się jeszcze nasza prawdziwa twarz?" - czytamy w zapowiedzi tytułu.

Sztuka "Gra" (tytuł oryginału Theodora Holmana brzmi "Interview") to adaptacja scenariusza filmowego holenderskiego reżysera Theo van Gogha, który na język niemiecki przetłumaczył Stephan C. Lack. Przekładu na język polski dokonał Marek Szalsza.

Adaptacja - Theodor Holman. Reżyseria - Norbert Rakowski. Scenografię zaprojektowała Maria Jankowska. Muzyka - Piotr Aleksandrowicz. Występują Julia Wieniawa (Katja) i Adam Woronowicz (Pierre).

Spektakl przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich.

Premiera "Gry" - 9 lutego o godz. 19 w Teatrze Garnizon Sztuki w Warszawie. Kolejne przedstawienia - 10, 12 i 25 lutego.