Warszawa: Premiera musicalu "Fair Play" w Teatrze WAM - w piątek

W stołecznym Teatrze WAM 26 listopada odbędzie się premiera musicalu "Fair Play" o przyjaźni, miłości, a przede wszystkim o trudnych relacjach pomiędzy młodymi ludźmi a ich rodzicami. Reżyserem musicalu jest Paweł Podgórski.

Jak wyjaśniono, "Teatr WAM to pierwszy musicalowo-edukacyjny teatr stworzony z miłości do sceny oraz pasji do realizowania ambitnych i wartościowych produkcji - zarówno dla młodych widzów jak i ich rodziców". "W repertuarze na stałe zagoszczą autorskie interpretacje lektur szkolnych oraz liczne musicalowe produkcje, których celem będzie nie tylko rozrywka, ale również nauka o tym, co w życiu ważne" - czytamy w przesłanej PAP informacji.

"+Fair Play+ to musical o przyjaźni, miłości, a przede wszystkim o trudnych relacjach pomiędzy młodymi ludźmi a ich rodzicami. To wzruszający, pogodny, pełen emocji musical ukazujący życie współczesnej młodzieży" - napisano w zapowiedzi. "Przedstawia ich rozterki i wzajemne relacje w muzycznej, pop-rockowej odsłonie" - dodano.

"Wierzymy, że nasz musical będzie inspiracją i motywacją dla uczniów do zachowań fair play, a także pozwoli na głębsze zrozumienie swoich emocji oraz odkrycie, że nie są sami ze swoimi problemami i warto prosić o pomoc" - napisali twórcy przedstawienia.

Reżyserem musicalu jest Paweł Podgórski.

Wystąpią: Magdalena Stużyńska, Rafał Szatan, Katarzyna Walczak, Anna Sztejner, Wojciech Dmochowski, Katarzyna Afek i Grzegorz Pierczyński.

Premiera "Fair Play" - 26 listopada o godz. 19 w Teatrze WAM w Warszawie (ul. Zgrupowania AK Kampinos 15). Kolejne przedstawienie - 11 grudnia.