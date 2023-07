Prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski został wybrany na członka zarządu UITP, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego oraz szefa dywizji tramwajowej (Light Rail Division). Jego kadencja będzie trwać dwa lata.

"To pierwsze takie stanowisko zajmowane przez Polaka w tym stowarzyszeniu. Podczas szczytu prezydentem UITP została wybrana Renée Amilcar z Kanady, pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku" - przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

UITP - Union Internationale des Transports Publics, jest organizacją zrzeszającą operatorów transportu publicznego, instytuty naukowe i branżę przemysłu transportu publicznego. Zrzesza 1900 członków z 6 kontynentów i ponad 100 państw na świecie.

Stowarzyszenie istnieje od 1885 roku, początkowo pod nazwą Międzynarodowa Unia Tramwajów. Od tego czasu, co 2 lata organizowany jest szczyt wraz z targami wystawowymi. Polska gościła szczyt UITP jeden raz. W 1930 roku do Warszawy przybyli goście z 20 państw. Tramwaje Warszawskie przystąpiły do UITP w 2008 roku.

24 września 1928 r., na posiedzeniu komitetu dyrekcyjnego Związku Międzynarodowego, uchwalono większością głosów, że w 1930 r. gospodarzem XXII Kongresu będzie stolica Polski - Warszawa.

Według stanu z 1930 r. w Warszawie długość torów wynosiła ponad 177 km (doliczając bocznice oraz tory postojowe w zajezdniach było to nieco ponad 203 km). Stan taboru wynosił: 366 wagonów silnikowych oraz 291 wagonów doczepnych oraz 14 wagonów doczepnych letnich (pochodzących z trakcji konnej). Tramwajarze dysponowali pięcioma zajezdniami tramwajowymi, spośród których trzy były otwarte jeszcze w czasach trakcji konnej: "Muranów" (1881), "Mokotów" (1882) i "Wola" (1903) oraz dwoma, które oddano do użytku w latach dwudziestych: "Praga" (1925) i "Rakowiec" (1930). Ponadto Tramwaje posiadały własną elektrownię (1908), którą sukcesywnie modernizowano i rozszerzano. W 1929 r. powstała pierwsza podstacja zlokalizowana na ówczesnym przedmieściu Praga (na terenie tamtejszej zajezdni tramwajowej przy ul. Kawęczyńskiej).

Zarząd Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce wychodził z założenia, że kongres w Warszawie powinien się wyróżnić od dotychczasowych kongresów, aby mógł być na długo zapamiętany. Zaproponowano zorganizowanie, bezpośrednio po kongresie, międzynarodowej wystawy komunikacyjnej co spotkało się z aprobatą.

Na potrzeby kongresu zaprojektowano specjalny znaczek pocztowy, którego można było użyć do korespondencji wysyłanej w dniach kongresu oraz okrągłą przypinkę, którą otrzymywał każdy uczestnik wraz z osobą towarzyszącą.

Na czas trwania obrad XXII Kongresu tramwaje kursujące po Warszawie przybrano chorągiewkami w barwach Polski i państw, biorących udział w kongresie.

Ciekawostką był fakt, że w czasie kongresu (a było to 97 lat temu) zorganizowano słuchawkowy system tłumaczeń na niemiecki i francuski.

Wystawa komunikacyjna odbyła się na terenie Targów Poznańskich.