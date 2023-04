Warszawa: Prezydent Andrzej Duda uczcił ofiary zbrodni katyńskiej

Prezydent Andrzej Duda uczcił w czwartek ofiary zbrodni katyńskiej składając wieniec przed Epitafium Katyńskim i zapalając znicz przed tablicami epitafijnymi w Muzeum Katyńskim na warszawskiej Cytadeli.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W całym kraju odbywają się obchody 83. rocznicy dokonanej przez reżim sowiecki zbrodni na polskich jeńcach w Katyniu i innych miejscach masowych mordów wiosną 1940 roku.

Główne obchody rozpoczęły się rano, kiedy prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed Epitafium Katyńskim i zapalił znicz przed tablicami epitafijnymi w Muzeum Katyńskim na warszawskiej Cytadeli.

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, funkcjonariusze NKWD dokonali masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, Kalininie (obecnie Twer) i Charkowie.

Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni.