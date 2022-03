Warszawa: Prezydent Joe Biden odwiedził stoisko World Central Kitchen na Stadionie Narodowym

Prezydent Joe Biden odwiedził w sobotę stoisko organizacji charytatywnej World Central Kitchen na Stadionie Narodowym, która wydaje posiłki uchodźcom z Ukrainy. Podczas krótkiej wizyty prezydent USA przytulił członków załogi i podziękował za ich pracę dla uchodźców.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odwiedził w sobotę po południu punkt pomocy uchodźcom na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie rozmawiał z uchodźcami i wolontariuszami wydającymi posiłki. Podczas krótkiej wizyty przytulił członków załogi i podziękował im za pracę na rzecz uchodźców.

Jedną z osób, która była w pobliżu, gdy Joe Biden odwiedzał stoiska World Central Kitchen, był współpracownik tej organizacji Adam Michalak.

"Była to bardzo krótka wizyta, właściwie prezydent Biden zatrzymał się przy naszym stoisku na kilka minut, przytulił członków naszej załogi, przekazał kilka ciepłych słów i podziękował za to co robimy" - powiedział.

Na Stadionie Narodowym w sobotę funkcjonowały dwa punkty World Central Kitchen - jeden na górze, już poza ogrodzeniem stadionu, kolejny zaś przy bramie nr 11, gdzie obywatele Ukrainy czekają w kolejkach po numer PESEL. Można w nich zjeść m.in. kiełbasę na gorąco, frytki, pierogi ukraińskie czy burgery. Można też się napić gorącej kawy i herbaty.

"Pracujemy od godziny piątej przez cały czas. Będziemy także w kolejnych dniach, bo każdego dnia są tutaj tłumy ludzi, którzy wyrabiają numery" - mówią współpracownicy WCK

Do stoisk WCK w sobotnie popołudnie stały kilkudziesięcioosobowe kolejki. Na miejscu - w związku z wizytą prezydenta USA - były też znaczne siły policji.

"World Central Kitchen jest organizacją, która na całym świecie rozdaje posiłki osobom potrzebującym. Tym razem my współpracujemy z nimi, z naszych food tracków są wydawane posiłki dla osób, które tutaj przyszły załatwić sobie sprawy urzędowe i na pewno część z nich z przyjemnością korzysta z tego, żeby sobie coś przekąsić albo napić się czegoś gorącego" - powiedział inny ze współpracowników WCK Jacek Sierajewski. Dodał, że WCK pozostanie przed Stadionem Narodowym tak długo, jak będzie to potrzebne. "Nie wiemy tak naprawdę, jak długo. Są różne prognozy" - powiedział.

Justyna Badura, która również współpracuje z WCK, przyjechała do Warszawy z Sokołowa Podlaskiego. "Pomagam, ponieważ od zawsze uwielbiałam to robić. Teraz mamy sytuację taką, jaką mamy, więc w grupie siła" - powiedziała.

Współpracownicy WCK poinformowali PAP, że każdego dnia w obu punktach przy Stadionie Narodowym - na górze i na dole - wydawanych jest mniej więcej 6 tys. posiłków, ale w całej Polsce WCK wydaje 250 tys. posiłków dziennie, w tym na granicy.

Prezydent Joe Biden, który od piątku przebywa z dwudniową wizytą w Polsce, na Stadion Narodowy pojechał po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Na miejscu powitali go premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent USA, w nieformalnym stroju - w czapce baseballowej i bez krawata - rozmawiał na miejscu z uchodźcami i z wolontariuszami, którzy na Stadionie Narodowym wydają posiłki. Sam spróbował też kilku potraw.

Bidenowi towarzyszył także amerykańsko-hiszpański szef kuchni José Andrés, który wraz ze swoją organizacją charytatywną World Central Kitchen pomaga uchodźcom z Ukrainy m.in. na przejściu granicznym w Medyce, organizując kuchnię polową.

Obecni na Stadionie Narodowym robili sobie z amerykańskim politykiem zdjęcia, a ten chętnie pozował. Rozmawiał również z dziećmi uchodźców, przytulał je i brał na ręce.