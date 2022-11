Warszawa: Prezydent Warszawy skraca pobyt na szczycie klimatycznym

Ponieważ sytuacja jest pełna niepokoju, mieszkańcy też mają prawo oczekiwać, że prezydent będzie na miejscu. W związku z tym oczywiście prezydent skróci swój pobyt na szczycie klimatycznym - powiedziała w środę PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest w tej chwili na szczycie klimatycznym w Egipcie. W związku z sytuacją w kraju, spowodowanej eksplozją rakiety we wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie), prezydent miasta skróci swój pobyt i w czwartek będzie już w stolicy.

"Ponieważ sytuacja jest pełna niepokoju, mieszkańcy też mają prawo oczekiwać, że prezydent będzie na miejscu. W związku z tym oczywiście, prezydent skróci swój pobyt na szczycie klimatycznym, który w tym momencie z naszego punktu widzenia zszedł trochę na drugi plan" - powiedziała rzeczniczka ratusza. "Sytuacja międzynarodowa jest tak dynamiczna, że każdy musi być na swoim miejscu" - dodała.

Zaznaczyła, że w czwartek miał być najbardziej kluczowy dzień poświęcony temu co miasta mogą i powinny zrobić dla klimatu. "Pan prezydent miał cały szereg paneli i wystąpień przewidzianych, ale zrezygnuje z tego, gdyż jego obecność w Warszawie jest ważniejsza i bardziej potrzebna" - podkreśliła.

We wtorek w stolicy został zwołany sztab kryzysowy. Trzaskowski raport od miejskich służb odebrał zdalnie.

"Brak póki co pełnej, potwierdzonej informacji, ale już teraz potrzebny jest wzmożony nadzór nad infrastrukturą krytyczną, sprawdzenie po raz kolejny kanałów komunikacji, a także współpraca ze służbami wojewody i MSWiA, przede wszystkim w zakresie rekomendacji co do zachowań mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawa" - napisał prezydent Trzaskowski na Facebooku.

Jak zapewnił, kanały komunikacji działają, a wszystkie kluczowe służby, instytucje i spółki są w pełnej gotowości. "Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Kluczowa jest teraz dobra współpraca. Wszelkie dalsze działania będziemy uzależniać od informacji uzyskiwanych od strony rządowej" - zaznaczył prezydent stolicy.

We wtorek po godz. 15 - jak przekazali przedstawiciele polskich władz - na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) spadł pocisk; w wyniku eksplozji śmierć poniosło dwóch obywateli Polski. Tego dnia siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne.

W związku ze zdarzeniem we wtorek wieczorem zwołano pilną naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a po niej specjalne posiedzenie Rady Ministrów, po którym premier Mateusz Morawiecki przekazał, że trwają prace nad ustaleniem wszystkiego, co stało na terenie wsi Przewodów.

Szef rządu przekazał też, że zdecydowano o podniesieniu gotowości bojowej wybranych oddziałów Polskich Sił Zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej. "To monitorowanie przestrzeni powietrznej odbywa się i będzie się odbywało we wzmocniony sposób razem z sojusznikami" - podkreślił.

Poinformował również o podniesieniu razem z ministrem spraw wewnętrznych i administracji w stan podwyższonej gotowości wszystkich służb - Policji, Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałych służb, w tym służb specjalnych.