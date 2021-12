Warszawa: Prezydent Warszawy złożył kwiaty pod tablicą Grzegorza Przemyka

Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Grzegorzowi Przemykowi.

"40 lat temu rozpoczął się stan wojenny. Władza chciała brutalną siłą zdusić społeczny sprzeciw. 1,5 roku później jedną z ofiar tej brutalności był Grzegorz Przemyk. Próbowano to ukryć sfingowanym procesem i wysiłkami propagandy - bez skutku" - napisał w mediach społecznościach prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "#WarszawaPamięta o Grzegorzu Przemyku" - dodał.

Pod wpisem zamieszczone są zdjęcia prezydenta Warszawy, który składa żółto-czerwone kwiaty pod tablicą pamiątkową Grzegorza Przemyka odsłoniętą w 20. rocznicę śmierci w liceum im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, gdzie uczył się Przemyk.

Stołeczne instytucje przygotowały szereg imprez dla upamiętnienia 13 grudnia 1981 r. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego m.st. Warszawa wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką rozpoczyna także kampanię społeczno-edukacyjną o prawach obywatelskich. W Kinotece o godzinie 18 odbędzie się specjalny pokaz filmu "Żeby nie było śladów" traktujący o śmierci warszawskiego licealisty Grzegorza Przemyka. Częścią wydarzenia będzie debata przed projekcją, której uczestnicy będą mówić m.in., jak opowiadać o historii i jak edukować w zakresie praw człowieka.

W Muzeum Karykatury można obejrzeć wystawę "Kiedy tarczą był śmiech". To jedna z wielu miejskich imprez, które mają pokazywać codzienność stanu wojennego. Dom Spotkań z Historią (DSH) przygotował z kolei nową odsłonę aplikacji "Wasza Warszawa", dzięki której odkrywać można stolicę z czasów stanu wojennego i lepiej wyobrazić sobie ówczesną rzeczywistość.

Od 11 grudnia - na stronie relacjebiograficzne.pl dostępne są opowieści świadków stanu wojennego. Na warszawiaków czekają też spacery po stolicy śladami stanu wojennego, a stołeczne obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego uświetni występ białoruskiego Volnego Choru.

"Wspomnienia z okresu stanu wojennego dla większości z nas są dramatyczne, podniosłe, pełne emocji, ale niektórzy z nas wracają pamięcią do codziennych drobiazgów. Dzięki opowiadaniom ludzi pamiętających ten czas, młodsze pokolenia mogą dowiedzieć się, jak wyglądało wtedy życie. Czterdzieści lat po tamtym grudniu mamy okazję z pewnym dystansem spojrzeć na to, co wydarzyło się w naszym kraju i w naszych domach. Myślimy także o ludziach, którzy wtedy, mimo trudnej rzeczywistości, starali się po prostu normalnie żyć, podtrzymywać na duchu swoje rodziny i nie tracić nadziei, że Polska będzie wolna i demokratyczna" - powiedział cytowany w komunikacie ratusza prezydent Rafał Trzaskowski.