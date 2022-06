Warszawa: Procesja z relikwiami błogosławionych wyruszyła do Świątyni Opatrzności Bożej

Z archikatedry warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela wyruszyła w niedzielę procesja dziękczynna z relikwiami błogosławionych, która przejdzie Traktem Królewskim do Świątyni Opatrzności Bożej. Centralnym punktem obchodów XV Święta Dziękczynienia będzie msza św. z udziałem członków Episkopatu Polski.

Hasłem tegorocznego Święta Dziękczynienia są słowa "Dziękujemy za błogosławionych Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbietę Różę Czacką". Jest to zarazem ogólnopolskim dziękczynieniem za beatyfikacje obojga błogosławionych.

Obchody rozpoczęły się procesją dziękczynną z relikwiami błogosławionych, która wyruszyła z archikatedry warszawskiej. Pątników pobłogosławił bp Piotr Jarecki. Prosił on błogosławionych, aby wstawiali się do Boga, za narodem, by żył "we wzajemnej miłości, szacunku i poświęceniu jedynemu Bogu". "Niech błogosławiona Elżbieta, która przyjęła utratę wzroku jako swój krzyż i dostrzegła w tym powołanie do służenia Bogu w niewidomych na ciele i duszy wstawia się za nami pielgrzymującymi po tej ziemi" - powiedział bp Jarecki.

Na czele precesji jest krzyż, za nim sztandary, osoby konsekrowane, orkiestra oraz osoby niosące krzyż.

Zgodnie z programem procesja o godz. 8.25 będzie przechodzić obok kościoła św. Aleksandra kierując się w stronę Belwederu, gdzie spodziewana jest ok. godz. 8.55. Następnie ok. godz. 10.45 będzie przechodzić obok kościoła św. Antoniego M. Zaccarii, gdzie zostanie uformowana uroczysta procesja z udziałem Episkopatu Polski, kapituł i zaproszonych gości.

Centralnym punktem obchodów będzie uroczysta msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 12.00, której będzie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, zaś homilię wygłosi bp Jan Kopiec.

W liście z okazji XV Święta Dziękczynienia kard. Nycz zaznaczył, że miłować oznacza odkrywać Chrystusa w drugim człowieku, zrywać z grzechem, przekraczać ciasne przywiązanie do dóbr tego świata, myślowych schematów, bezkrytycznego przyjmowania zatrutych idei. Tego uczą nas bł. kard. Wyszyński i bł. matka Czacka - wskazał metropolita warszawski.

Za św. Augustynem napisał, że "w sprawach drugorzędnych - wolność, w sprawach zasadniczych - jedność, we wszystkim - miłość".

Zgodnie z tradycją po liturgii zaplanowano szereg atrakcji dla dzieci z rodzicami.

5 czerwca w kraju odbywa się także ogólnopolska zbiórka do puszek na rzecz budowy Świątyni Opatrzności Bożej.

Święto Dziękczynienia zostało ustanowione w 2008 r. przez arcybiskupa Kazimierza Nycza. Jest ono kontynuacją inicjatywy podjętej jeszcze przez Sejm Czteroletni, który postanowił złożyć Bogu specjalny dar wotywny w podzięce za możliwość uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Miało nim być powstanie Świątyni Najwyższej Opatrzności. Planu nie udało się zrealizować z powodu rozbiorów. Prace na rzecz budowy świątyni podjęto w 1918 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Przerwała je II wojna światowa i czas PRL-u. Do realizacji idei wrócił prymas Polski kard. Józef Glemp.