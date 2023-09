Warszawa: Przed gmach resortu rodziny przeszedł marsz "Wszyscy jesteśmy RÓWNOWAŻNI"

Osoby z niepełnosprawnością chcą systemu, który w trudnych momentach podaje rękę. O tym jest ten marsz, o tym jest moja kampania wyborcza - mówił na briefingu przed resortem rodziny i polityki społecznej kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu Łukasz Krasoń, który wziął udział w marszu "Wszyscy jesteśmy RÓWNOWAŻNI".

Zorganizowany przez Polskę 2050 Szymona Hołowni marsz pod hasłem "Wszyscy jesteśmy RÓWNOWAŻNI" przeszedł w czwartek z Parku Świętokrzyskiego przed Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W marszu wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnicy ubrani byli w żółte koszulki; część z nich pchała puste wózki mające symbolizować osoby, które mogą w przyszłości doświadczyć niepełnosprawności.

Kandydat Trzeciej Drogi z ramienia Polski 2050 Łukasz Krasoń, który sam jest osobą z niepełnosprawnością, na briefingu zorganizowanym po marszu podkreślał, że temat niepełnosprawności dotyczy każdego. "Dobrze skonstruowany system dedykowany osobom z niepełnosprawnościami jest nie tylko stworzony dla nas - dla tych, którzy już dzisiaj doświadczają niepełnosprawności lub dla ich rodzin. On jest dla wszystkich, którzy dzisiaj są zdrowi, bo przecież dobrze wiemy, jak kruche jest nasze życie i zdrowie" - mówił Krasoń.

Dodał, że osoby z niepełnosprawnością chcą systemu, który ich dostrzega, który w trudnych momentach podaje rękę. "O tym jest ten marsz, o tym jest moja kampania wyborcza, o tym są postulaty Trzeciej Drogi i Polski 2050 Szymona Hołowni" - powiedział.

Krasoń doprecyzował, że głównymi - dotyczącymi kwestii niepełnosprawności - postulatami Trzeciej Drogi jest asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami i stworzenie miejsc, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły się rozwijać.

"Mam na myśli nie tylko osoby, które tak jak ja mogą mówić, w miarę aktywnie spędzać czas i działać społecznie. Trzeba pamiętać też o osobach, które leżą w łózkach, które nie mogą nic powiedzieć, bo ich niepełnosprawność im na to nie pozwala. O nich także nie możemy zapominać, oni także nie powinni prosić o to, żeby państwo ich dostrzegło" - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że asystent "daje osobie z niepełnosprawnością podmiotowość, ale tez odciąża rodzinę i bliskich, którzy często już nad wyraz są eksploatowani". "Powinniśmy wrócić do korzeni - dziecko powinno być dzieckiem, matka powinna być matką, matka i ojciec nie mogą być wszystkim" - mówił.

Wśród kolejnych postulatów wymienił potrzebę odejścia od domów pomocy społecznej na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego, które - jak zaznaczył - dostrzega różne potrzeby. "Inne potrzeby mają osoby z ograniczeniami narządów ruchu, inne osoby z autyzmem, jeszcze inne osoby naprawdę potrzebują całodobowej opieki" - podkreślił.

Krasoń zwrócił także uwagę, że osoby z niepełnosprawnościami to 12 proc. polskiego społeczeństwa. "Jeśli dołożymy do tego ich rodziny, opiekunów, bliskich - to są to rzesze ludzi, którzy dzisiaj w większości niestety są nieusłyszane. Czas to zmienić" - podkreślił.

Dodał, że osoby z niepełnosprawnością - choć są różne - powinny znaleźć elementy wspólne i pokazać, że są jednością. "Ostatnie osiem lat bardzo nas podzieliło. Politycy wykorzystali to, że mamy rożne potrzeby i wsadzili pomiędzy nas klin, przez który dziś tak bardzo cierpimy. Czas pokazać, że możemy więcej wspólnie, bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku" - powiedział Krasoń.