Warszawa: Przed siedzibą MEiN trwa pikieta ZNP

Przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie trwa pikieta zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Uczestnicy sobotniej demonstracji domagają się m.in. podwyżek. Nie uprawiamy polityki, chcemy rozmawiać o edukacji - mówił szef ZNP Sławomir Broniarz.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Szef ZNP przedstawił rekomendacje i postulaty uczestników i uczestniczek miasteczka edukacyjnego, które działało od 8 do 14 października w pobliżu Ministerstwa Edukacji i Nauki przy placu Na Rozdrożu w Warszawie.

"Mówienie o polityce edukacyjnej ministra (Przemysława) Czarnka jest czymś niedorzecznym. Tu nie ma żadnej polityki edukacyjnej, to jest jeden wielki chaos" - powiedział Broniarz do pikietujących.

Podkreślił, że szef resortu edukacji, mimo zaproszenia, ani razu nie pojawił się w miasteczku edukacyjnym. "To świadczy o tym, że pan minister nie ma nam nic do powiedzenia, chociaż nie ukrywam, że liczyliśmy na to, że zechce skonfrontować swoje poglądy z tym, o czym była mowa na panelach, a mówiliśmy o najistotniejszych sprawach edukacji" - powiedział szef ZNP.

"Dla nas edukacja jest najważniejsza, my nie uprawiamy polityki, nie uprawiamy żadnej hucpy (...), my chcemy rozmawiać o edukacji. Dla nas edukacja jest najważniejsza, bo ta edukacja związana jest z funkcjonowaniem prawie 10 mln obywateli naszego kraju" - wskazał Broniarz.

Akcentował, że problemem edukacji jest głębokie niedofinansowanie i brak nauczycieli. Zwrócił uwagę, że inflacja wpływa na koszty prowadzenia szkół i uczelni, ale i budżety samych pracowników.

Broniarz wyraził gotowość do rozmowy z ministrem edukacji.