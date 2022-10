Warszawa: Przejazd uszkodzonym podczas remontu wiaduktem na Marywilskiej za kilka lub kilkanaście tygodni

Przejazd wiaduktem na ul. Marywilskiej będzie możliwy za kilka lub kilkanaście tygodni – przekazał w poniedziałek rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

W ubiegły piątek robotnicy remontujący wiadukt na ul. Marywilskiej w Warszawie zamknęli przejazd. Zgodnie z planami ruch miał być przywrócony w poniedziałek, jednak podczas robót doszło do - jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich - "niekontrolowanego przemieszczenia podpory".

"Na skutek powstałych przemieszczeń stwierdzono, że dźwigary płyty wiaduktu przeznaczonego do obsługi ruchu kołowego, utraciły swoją stabilność, co powoduje zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji obiektu" - przekazał ZDM.

Wiadukt został zamknięty dla samochodów i pieszych. Mieszkańcy północnej części tzw. Zielonej Białołęki zostali odcięci od południowej części dzielnicy, w której znajduje się m.in. przychodnia lekarska, dentysta oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a także przystanki autobusowe.

Jedyne połącznie - nie licząc dalekich objazdów przez Żerań lub Brzeziny - mieszkańcom umożliwia kolej SKM lub KM.

Rzecznik ZDM Jakub Dybalski zapowiedział, że we wtorek, a najpóźniej w środę firma remontująca wiadukt na Marywilskiej zbuduje awaryjny chodnik.

Natomiast przejazd ma być otwarty w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni. "Nie jestem w stanie podać dokładnego terminu, bo jeszcze nie mamy nowego harmonogramu robót. Na pewno jest to kwestia kilku może kilkunastu tygodni" - powiedział Dybalski.

Wcześniej na pytanie PAP, kiedy będzie można przejechać wiaduktem Dybalski odpowiedział: "Na to pytanie nie jestem w stanie obecnie odpowiedzieć. Wykonawca dostał od nas polecenie pracy w trybie 24-godzinnym".

Podkreślił, że "zakończenie budowy wiaduktu było pierwotnie planowane na koniec czerwca przyszłego rok, ale na pewno będzie szybciej".

Przebudowa ponad 50-letniego wiaduktu w ciągu ul. Marywilskiej na odcinku między ulicami Smugową a Kupiecką rozpoczęła się na początku września. Wykonawca, Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "Mosty", miało rozebrać najpierw zachodnią połowę wiaduktu, a następnie ją zbudować. Ruch odbywał się wahadłowo po wschodniej stronie. Miało tak być do czasu oddania do użytku zachodniej połowy przeprawy, co planowo w styczniu 2023 r. Następnie wykonawca miał się przenieść na drugą część wiaduktu, aby roboty zakończyć w czerwcu przyszłego roku, za co miał otrzymać 12 mln 190 tys. zł.