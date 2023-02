Warszawa przekaże 23 tramwaje do ukraińskiego miasta Konotop

W połowie lutego pierwsze z 23 warszawskich tramwajów Konstal 105 pojadą do ukraińskiego miasta Konotop. To pierwszy przypadek, że do miasta z szerokimi szynami tramwajowymi trafiają polskie tramwaje - powiedział PAP rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Popularne, wysokopodłogowe "sto piątki" jeszcze niedawno masowo jeździły po stołecznych szynach. Stopniowo najstarsze z nich są wycofywane i zastępowane przez nowe Hyundaie. Teraz posłużą mieszkańcom ukraińskiego miasta w powiecie sumskim - Konotop.

"Dotychczas po ukraińskich miastach jeździły szerokotorowe czeskie tramwaje. Przy odnawianiu swojej floty, kupowano stare czeskie tramwaje i wymieniano w nich wózki. Zresztą w naszych tramwajach będzie tak samo. Ukraińcy wymienią w nich wózki, żeby dostosować do szerokości torowiska" - powiedział Dutkiewicz. Zaznaczył, że transportowane będą koleją. "A to się teraz bardzo rzadko zdarza" - dodał.

Tramwaje zostaną przekazane w dwóch seriach: 13 i 10 sztuk. W tej chwili są już przygotowane do załadunku na platformę. Mają zdjęte pantografy i hamulce szynowe. "Na bocznicy tramwajowej przy Obozowej będą ładowane na pociągi. Tramwaje Warszawskie są jedynym przedsiębiorstwem w Polsce, które ma połączenie z siecią kolejową" - przekazał Dutkiewicz.

Konotop leży w obwodzie sumskim, w północno-wschodniej Ukrainie. Według stanu na styczeń 2020 rok tabor stanowi tam 20 tramwajów produkcji radzieckiej i czeskiej. Warszawa oprócz tramwajów przekazała również sprzęt budowlany i samochody.

Podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy mer miasta Konotop Artem Semenikhin podziękował za pomoc od Warszawy. Przekazał również, że w dowód wdzięczności jedna z głównych ulic zmieniła nazwę na Warszawska.