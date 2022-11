Warszawa przygotowuje się do Marszu Niepodległości

Na prośbę Policji, z trasy Marszu Niepodległości zostaną usunięte metalowe wkłady betonowych koszy na śmieci, rowery miejskie oraz hulajnogi elektryczne. Na ulicy Marszałkowskiej staną betonowe zapory.

11 listopada, jak co roku, od godz. 9 do 14 na placu Piłsudskiego oraz w okolicy odbędą się uroczystości państwowe organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP. Oprócz zgromadzeń będą miały miejsce jeszcze trzy imprezy, które będą powodowały utrudnienia. Są to 32 Bieg Niepodległości (trasa: Stawki-Rakowiecka-Stawki) w godz. 10-14, Motocyklowa Parada Niepodległości (trasa: Świątynia Opatrzności Bożej - ul. Belwederska) w godz. 11-12.30 i MotoParada Niepodległości (trasa: Sulejówek-Ursynów - ul. Sójki)w godz. 12-17.

Na 11 listopada zgłoszonych zostało 48 zgromadzeń. Wydano sześć zakazów, pięć odmów a 15 zgromadzeń zostało odwołanych przez organizatorów. "Możemy się spodziewać, ale datą graniczną jest koniec dzisiejszego dnia kiedy to do północy, można zgłaszać zgromadzenia w trybie uproszczonym (nie mogą ingerować w ruch drogowy - dop.red.). Na tę chwilę zarejestrowanych w BIP Warszawy jest 20 zgromadzeń" - powiedział w środę na specjalnej konferencji poświęconej przygotowaniom do marszu, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Michał Domaradzki.

"Zdecydowanie największym zgromadzeniem będzie Marsz Niepodległości, który decyzją wojewody jest imprezą cykliczną. Rozpoczyna się o godzinie 14 na rondzie Dmowskiego, potem przemarsz przez aleje Jerozolimskie, przez most Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Drugie istotne pod względem liczby uczestników to zgromadzenie zarejestrowane przez osobę prywatną pod hasłem Doroczne Street Party Antyfaszystowskie, które odbywać się będzie na trasie Marszałkowska 1-plac Trzech Krzyży (w godz. 14-17)" - przekazał.

Jest jeszcze kilka zgromadzeń zgłoszonych w rejonie ronda Dmowskiego, m.in od ulicy Złotej do pl. Bankowego i w drugą stronę ul. Marszałkowskiej do pl. Konstytucji, ale jak zaznaczył Domaradzki miasto spodziewa się, że te zgromadzenia powiązane są z Marszem Niepodległości. "Nie widzimy tu żadnego ryzyka związanych z kontrmanifestacjami" - dodał.

Sztab kryzysowy będzie działać cały dzień. Na ulice wyjdą obserwatorzy

Dyrektor BBiZK przekazał, że we wtorek odbyło się spotkanie służb mundurowych z urzędnikami miasta. "Komendant Policji zwrócił się z prośbą o usunięcie metalowych koszy na śmieci oraz rowerów Veturillo i hulajnóg. Tak samo jak w ubiegłych latach ulica Marszałkowska, zarówno do strony ulicy Świętokrzyskiej, jak i od strony pl. Konstytucji będzie zabezpieczona betonowymi przegrodami. To dodatkowe utrudnienie, które będzie powodować dużo wcześniejsze wyłączenie i dużo późniejsze udrożnienie tej ulicy" - zaznaczył.

W dniu 11 listopada od godz. 12 w budynku BBiZK funkcjonować będzie sztab kryzysowy z udziałem: Policji, Straży Miejskiej i Zarządu Transportu Miejskiego. Na ulicach miasta będą miejscy obserwatorzy oraz informatorzy ZTM.