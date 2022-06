Warszawa: Punkt PESEL na Stadionie kończy działalność 9 czerwca

Punkt wydawania numerów PESEL na Stadionie Narodowym jest wygaszany, swoją działalność zakończy 9 czerwca. Po tym terminie załatwianie spraw będzie możliwe w Delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich znajdujących się w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy - poinformował w czwartek stołeczny ratusz.

Punkt na Stadionie otwarty został 19 marca 2022 r. i zakończy swoją działalność po osiemdziesięciu trzech dniach funkcjonowania. "W sumie wydano już ponad 111 000 numerów PESEL na terenie Warszawy" - przekazał ratusz.

Powodem zamknięcia punktu jest coraz mniejsze zainteresowanie uchodźców. Dlatego od wtorku, 7 czerwca 2022 r. realizacja tego zadania powróci do dzielnicowych Delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. W ograniczonym zakresie do 9 czerwca 2022 r. obsługa na Stadionie Narodowym będzie się jeszcze odbywać, pozwoli to uniknąć dezorganizacji pracy Urzędu i logistycznych trudności dla uchodźców z Ukrainy.

PGE Stadion Narodowy był dotąd także miejscem, w którym obywatele Ukrainy po dokonaniu nadania numeru PESEL mogli załatwić inne formalności, np. założyć konto w banku, czy ubiegać się o świadczenia rodzinne z ZUS. Działalność tych punktów również zostanie zakończona 9 czerwca.

Od początku wojny funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,771 mln osób. W środę do Polski z Ukrainy wjechało 21,4 tys. osób, a w czwartek do godziny 7 rano 6,7 tys. osób. W środę na Ukrainę wyjechało 27 tys. osób.