Warszawa: Rada Warszawy uchwaliła podwyżki opłat za pobyt w ośrodku dla nietrzeźwych

Podczas czwartkowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie podwyżki wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.

Za uchwałą głosowało 49 radnych, 9 wstrzymało się od głosu. Jedna osoba była przeciwna.

Dotychczas zgodnie z uchwałą z października 2021 opłata pobyt w izbie wytrzeźwień wynosiła 326 złotych. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji opłata ta wynosi 343,54 zł. W uchwale Rady Warszawy zapisano kwotę 343 zł.

Przyjęto również zmiany kwot za pobyt w Dziale Ciągów Alkoholowych. Dotychczas opłata wynosiła odpowiednio 450 zł i 400 zł za 1 dobę w zależności od standardu pokoju (pokój 1-osobowy lub pokój 2-osobowy). W zależności od liczby dni pobytu (maksymalnie do 7 dni) koszt dobowy maleje (proporcjonalnie do dłuższego pobytu) do poziomu 310 zł (pokój 1-osobowy) i 248 zł (pokój 2-osobowy). Nowe opłaty wyniosą odpowiednio 470 zł i 420 zł za 1 dobę w zależności od standardu pokoju oraz przy dłuższym pobycie 273 zł (pokój 1-osobowy) i 243 zł (pokój 2-osobowy).

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych oraz na stronach internetowych Warszawy. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.