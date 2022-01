Warszawa: Rada Warszawy wniesie skargę ws. nazwy ulicy "Warsowin"

Podczas czwartkowej sesji, radni zadecydowali o wniesieniu skargi na decyzję wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, który zakwestionował uchwale o nadaniu nazwy "Warsowin" ulicy na Włochach. Wojewoda swoją decyzję uzasadniał tym, że jej nazwa jest niezgodna z zapisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

O nadanie krótkiej uliczce nazwy "Warsowin" wnioskowali sami mieszkańcy Okęcia. W listopadzie ubiegłego roku Rada Warszawy zgodziła się na to i Zarząd Dróg Miejskich ustawił tam odpowiednie tabliczki z nazwa ulicy. 21 grudnia wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność uchwały Rady Warszawy. Decyzję uzasadniał tym, że "wyróżnienie w nazewnictwie warszawskich ulic producenta m.in. win i miodów pitnych wyłącznie z uwagi na jego lokalizację i przedmiot działalności nie ma waloru wychowawczego oraz kształtującego lub wzmacniającego postawę promującą abstynencję".

"Nie podważając kompetencji pana wojewody do stwierdzenia zgodności z prawem uważamy, że w tej sprawie uzasadnienie stwierdzenia nieważności uchwały jest co najmniej dyskusyjne. To jest chyba pierwszy przypadek, w którym uchwała nazewnicza jest uchylana z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W uzasadnieniu pan wojewoda stwierdza, że propaguje zachowania, którym ta ustawa ma przeciwdziałać. Z tą logiką to np. w przypadku ulicy Browarnej też można by było dokonać takiej interpretacji" - powiedział podczas czwartkowej sesji szef radnych klubu PO Jarosław Szostakowski.

"Uważamy, że nazwa nawiązująca do tradycji lokalnej jest akceptowalna. Sama nazwa jest na tyle interesująca, żeby zachować ją w przestrzeni miejskiej. Dlatego uważamy, że sprawa powinna podlegać rozstrzygnięciu przez sądy administracyjne. Wydaje się, że uzasadnienie jest na tyle kontrowersyjne, że może stanowić precedens w przyszłości" - dodał Szostakowski.

Propozycja została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 52 radnych, 1 osoba była przeciw, wstrzymało się 5 osób. Stołeczni radni przyjęli uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody mazowieckiego.

Stołeczne Zakłady Spożywczo-Winiarskie "Warsowin" powstały w 1953 roku z połączenia kilkudziesięciu małych wytwórni prywatnych oraz kilku spożywczych przedsiębiorstw terenowych. W rozrzuconych po różnych częściach Warszawy zakładach produkowały miody pitne, ocet, musztardę i wina owocowe. To własne wina owocowe były produkowane w zakładzie na Okęciu. W 1996 r. wytwórnia win została zlikwidowana.