Warszawa: Rada Warszawy zadecydowała o wniesienie skargi na zarządzenie wojewody w sprawie SPPN na Saskiej Kępie i Kamionku

W czwartek stołeczni radni przyjęli uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody uchylające w całości uchwałę o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania o obszar Saskiej Kępy i Kamionka.

Tydzień temu, w piątek wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność w całości uchwały wprowadzającej strefę płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie. Na czwartkowej sesji, radni zadecydowali o zaskarżeniu decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W poniedziałek na konferencji zorganizowanej przez stołeczny ratusz, wiceprezydent Warszawa Michał Olszewski zaznaczył, że miasto nie tylko jest zdziwione samym zakwestionowaniem uchwały, ale przede wszystkim jego uzasadnieniem.

"Bardzo nas zastanawia tryb, w jakim wojewoda to robi. Ponieważ, inaczej niż robi to zwykle, wojewoda nie zadał ani jednego pytania, nie dopytał o żaden szczegół" - powiedział Olszewski. "To się dzieje bardzo rzadko, aby bez dokonywania jakiejkolwiek analizy, wojewoda dokonał rozstrzygnięcia wyłącznie w oparciu o materiały, które pojawiały się w mediach oraz o przesłany projekt uchwały i protokół z sesji Rady Warszawy" - dodał.

Wojewoda Mazowiecki informując w piątek o uznaniu za nieważną uchwałę rady miasta ws. SPPN, jako powód podał m.in sprzeciw mieszkańców, brak aktualnych analiz, nieprawidłowy sposób przyjęcia uchwały.

Na początku marca rada Warszawy głosami Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy przyjęła uchwałę wprowadzającą strefy płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie. Przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości.