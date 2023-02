Warszawa: Radni PiS: stolica bez obwodnicy, parkingów, kanalizacji, wodociągów i utwardzonych ulic

Obwodnica, parkingi P+R przy stacjach metra, budowa ulic, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – to inwestycje zapowiadane przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, które wciąż czekają na realizację. W środę mówili o nich radni PiS z Targówka, Wawra i Wesołej.

Alicja Żebrowska wiceprzewodnicząca Rady Warszawy (PiS) przypomniała, że w czasie kampanii wyborczej w 2018 r. Rafał Trzaskowski obiecał dla Targówka realizację trzech inwestycji: budowę ul. Nowotrockiej wraz z linią tramwajową do ronda Wiatraczna, poszerzenie ul. św. Wincentego oraz budowę obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ronda Żaba.

"O budowie ul. Nowotrockiej mówi się już od 30 lat. Jest to odcinek drogi dł. 1,5 km, która miałaby połączyć ul. św. Wincentego z ul. Radzymińską. W obowiązującej do 2050 r. wieloletniej prognozie inwestycyjnej na budowę Nowotrockiej są jedynie środki na prace projektowe" - podkreśliła Żebrowska.

Wskazała, że kolejną inwestycją, która czeka na realizację, to poszerzenie ul. św. Wincentego. "Miała to być ulica dwupasmowa z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Miał być to odcinek od ronda Żaba do Centrum Handlowego Głębocka. Niestety w Wieloletnim Planie Finansowym nie ma pieniędzy na prace projektowe. (…) W tej chwili ta ulica jest zamknięta dla ruchu samochodów osobowych" - wyjaśniła.

Kolejna niespełniona obietnica Trzaskowskiego, na którą wskazali radni PiS, to niedokończona budowa odcinka obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ronda Żaba. "Jest to wielka kompromitacja rządzącej Warszawa Platformy Obywatelskiej".

Andrzej Grabowski, rady Targówka wskazał, że wśród niespełnionych obietnic prezydenta Trzaskowskiego są obiekty sportowe, które miały powstać w dzielnicy, m.in. na osiedlu Wilno, a także rozbudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej nr 114. "Na prace projektowe związane z inwestycją obiektu przy ul. Kołowej wydano już kilkaset tysięcy zł. Efekt - wyburzone stare obiekty. Nic więcej się nie dzieje" - ocenił Grabowski.

"W Warszawie nadal są ulice, które nigdy nie widziały asfaltu. Ich mieszkańcy codziennie musza się przeprawiać przez ulice, przy których mieszkają, ponieważ są roztopy, deszcze" - powiedziała Marta Borczyńska, radna Targówka i rzeczniczka stołecznego PiS.

Przypomniała, że podczas kampanii wyborczej w 2018 r. Rafał Trzaskowski obiecywał, że na Targówku zostaną wyasfaltowane wszystkie drogi gruntowe.

Wtórował jej Marcin Kurpios, radny Wawra: "W Wawrze są osiedla takie, jak Aleksandrów, Radość, gdzie drogi gruntowe przeważają".

Radny Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że w dzielnicy dwie trzecie budynków, czyli 16 tys. nie ma kanalizacji. "Zgodnie z planami inwestycyjnymi do 2028 r., które przedstawiają wodociągi należy wybudować 200 km. sieci kanalizacyjnej i 120 km. Sieci wodociągowej. Tymczasem w planach na ten rok były zaledwie 3 km wodociągów i 5 km kanalizacji. W takim tempie Wawer będzie miał kanalizację do 2050 r. o ile nie później" - wyliczył Kurpios. "A to była jedna z trzech obietnic Trzaskowskiego dla Wawra" - podkreślił.

Robert Zapotoczny mieszkaniec Wesołej przyznał, że w jego dzielnicy, podobnie jak na Targówku i w Wawrze jest mnóstwo dróg, "które nigdy nie widziały asfaltu".

W jego ocenie bardzo poważnym utrudnieniem dla mieszkańców jest komunikacji między osiedlami. "Nie można przejechać z Wesołej do Wesołej Zielonej. Była planowana ścieżka rowerowa. Do tej pory nie została zrealizowana" - powiedział.

Natomiast według radnej Małgorzaty Zaremby liczba ścieżek rowerowych w Wawrze jest symboliczna. "Były pieniądze na projekt ścieżki rowerowej między osiedlem Centrum, a Zielona. W 2016 r. został sporządzony projekt w bardzo ambitnej wersji i teraz nie ma środków" - zaznaczyła.

Do zarzutów radnych PiS odniósł się na swojej konferencji prasowej prezydent Rafał Trzaskowski. "Radni PiSu zaczęli kampanię wyborczą" - ocenił.

Przekonywał, że bardzo wiele inwestycji udało się zrealizować. "Czasami nie wszystkie obietnice zostały zrealizowane. Głównie ze względu na pandemię i sytuację finansową miasta" - powiedział.

Mówił też o kończących się inwestycjach drogowych np. ulicy Kondratowicza i okoli stacji metra.

"Będziemy również dbali o to, żeby powstawały P+R, żeby warszawiacy mogli się przesiąść do komunikacji miejskiej" - zapowiedział.

Nadmienił, że na Targówku jest wiele inwestycji edukacyjnych, budowane są nowe szkoły żłobki.