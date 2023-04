Warszawa: Radni przyjęli Zieloną Wizję Warszawy

Na czwartkowej sesji radni przyjęli Zieloną Wizję Warszawy – plan działań na rzecz zielonego miasta i klimatu. Radni PiS wstrzymali się od głosu, gdyż uważają, że projekt niesie ze sobą zbyt duże koszty społeczne.

Zielona Wizja Warszawy to plan działań na rzecz zielonego miasta i klimatu. Przedstawia on scenariusze działań, które należy wdrażać, aby spełnić deklarację zredukowania przez Warszawę emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej miasta do 2050 r.

"Podjęliśmy taką decyzję, gdyż w tym dokumencie jest wiele zapisów wątpliwych, których nie chcemy popierać, choć sama idea zielonej Warszawy jest nam bliska" - powiedział PAP przewodniczący warszawskiego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura.

"Problem polega na tym, że gdybyśmy przyjęli ten dokument, miasto byłoby zobligowane do jego realizacji właściwie niezależnie od okoliczności. Tymczasem ta +wizja+ niesie ze sobą wysokie koszty społeczne" - tłumaczy radny Piotr Szyszko. Zwraca uwagę choćby na koszty termomodernizacji, które miałyby obciążyć osoby prywatne czy wysokie ceny czystej energii elektryczne.

"Przecież możemy dążyć do redukcji emisji i bez tego dokumentu, nie mając związanych rąk" - dodaje. Nie wierzy w zapewnienia miasta, że strategia "w razie czego" będzie korygowana.

Radny Wiktor Klimiuk dodaje, że rządzący Warszawą chętnie przyjmują tego typu projekty, ale gorzej jest z ich realizacją.

"Kopciuchy miały być zlikwidowane w zeszłym roku, zapowiedzianych nasadzeń drzew w stolicy też nie zrobiono" - przypomina.

Stołeczny ratusz wyjaśnił, że Zielona Wiza Warszawy to dokument, który zawiera rozwiązania "szyte na miarę" dla stolicy. Powstawał na podstawie konkretnych wskaźników, które pozwoliły m.in. określić wysokość emisji gazów cieplarnianych w Warszawie i dokonać szczegółowej analizy stanu miasta.