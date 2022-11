Warszawa: Radny Figura: w głosowaniach na sesji Rady Warszawy mieliśmy do czynienia z czystą polityką

Wszystkie punkty zgłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość były odrzucane, natomiast to co chciała Koalicja Obywatelska z automatu było przyjmowane. To czysta polityka - powiedział PAP przewodniczący warszawskiego klubu radnych PiS Dariusz Figura odnosząc się do ostatniej sesji Rady Warszawy.

Podczas sesji radni PiS zaproponowali dołączenie do porządku obrad m.in. informacji prezydenta Warszawy na temat wycinki drzew pod budowę tramwaju na Wilanów. Propozycja ta została odrzucona głosami Koalicji Obywatelskiej. Z kolei radni KO złożyli propozycję stanowiska w sprawie wycinki drzew pod budowę Pałacu Saskiego. Stanowisko przyjęta przez większość - ma ją w radzie Koalicja Obywatelska.

Zbulwersowani sytuacją są radni PiS. "Niestety ostatnia sesja Rady Warszawy miała przebieg standardowy, tak jak wiele ubiegłych. Nic nie zmieniło, że odbyła się stacjonarnie. Wszystkie punkty zgłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość były odrzucane, natomiast to, co chciała Koalicja Obywatelska z automatu było przyjmowane" - powiedział radny Dariusz Figura.

"Przykładem jest, moim zdaniem, kuriozalne stanowisko KO w sprawie wycinki drzew pod inwestycję Pałac Saski. Tutaj spółka wcześniej udzieliła obszernych wyjaśnień w mediach, miała wszystkie ekspertyzy z tym związane. Skala wycinki została ograniczona do minimum" - zaznaczył. "Tym niemniej było forsowane stanowisko sprzeciwiające się jakiejkolwiek wycince drzew, a wiemy, że w przypadku inwestycji jest to niemożliwe" - dodał.

Odniósł się też do słów przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska Renaty Niewiteckiej, która na koniec prezentowanego stanowiska powiedziała, że "Ogród Saski nie przetrwa rządów Prawa i Sprawiedliwości".

Figura zaznaczył, że w tym przypadku nie chodziło o wycinkę drzew, tylko o to, żeby pojawiło się kuriozalne, jego zdaniem, stwierdzenie, że Ogród Saski nie przetrwa rządów PiS. Dodał, że chodziło o czystą politykę. "Mieliśmy dowód na tej samej sesji. Nasza propozycja punktu dotyczącego zieleni - informacja w sprawie skali i przyczyn wycinki drzew przy okazji inwestycji tramwaj na Wilanów została odrzucona" - powiedział. "Okazuje się, że nie chodzi o żadną zieleń, tylko o czystą politykę" - podkreślił.