Warszawa: Rafał Trzaskowski przywitał na lotnisku Ursulę von der Leyen

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przywitał na warszawskim lotnisku Chopina przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, która w sobotę rozpoczyna wizytę w Polsce.

Prezydent Warszawy opublikował na swoim Twitterze króciutki film, na którym wita się z wysiadającą z samolotu szefową KE. "Spotkanie z szefową @EU_Commission @vonderleyen, która właśnie przybyła do @warszawa." - napisał Trzaskowski. " Uchodźcy, NGO i miasta potrzebują wsparcia UE i europejskiej solidarności w związku z wojną na Ukrainie i kryzysem uchodźczym! #StandUpForUkraine" - dodał.

Ursula von der Leyen spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, a także weźmie udział w konferencji darczyńców na rzecz uchodźców "Stand Up For Ukraine".

Na godz. 13 w Belwederze planowane jest spotkanie robocze przewodniczącej KE z prezydentem Andrzejem Dudą.

Następnie, o godz. 15 w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie von der Leyen weźmie udział w konferencji darczyńców "Stand Up For Ukraine". W wydarzeniu będzie także brał udział prezydent Andrzej Duda oraz - w formie zdalnej - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz premier Kanady Justin Trudeau.

Kampania "Stand Up For Ukraine" - zainicjowana przez Komisję Europejską i rząd Kanady we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen - jest odpowiedzią na apel o wsparcie wystosowany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jej celem jest zebranie środków finansowych dla osób przesiedlonych w Ukrainie oraz dla uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju.