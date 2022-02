Warszawa: Ratusz ogłosił przetarg na modernizację Skry

Czas na kolejny, ważny krok na drodze do przywrócenia Skry warszawiankom i warszawiakom. Rusza przetarg na I etap rewitalizacji terenu - poinformował w środę w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Kolejny krok do przywrócenia dawnej świetności kompleksowi sportowemu Skry przy ulicy Wawelskiej za nami. Dziś ogłosiliśmy przetarg na projekt i jednoczesne przeprowadzenie I etapu robót budowlanych, które mają objąć budowę m.in. treningowego stadionu lekkoatletycznego wraz ze strefą sportowo-rekreacyjną i parkową otwartą na Pole Mokotowskie" - poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Oferty w przetargu do 14 marca przyjmuje Aktywna Warszawa, która przez ostatnie miesiące wspólnie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg zajmowała się zabezpieczaniem, porządkowaniem, wyburzeniami grożących zawaleniem obiektów oraz grodzeniem terenu. Prace te są już na ostatnim etapie.

"Kilka miesięcy temu, po wieloletniej batalii sądowej, odzyskaliśmy obiekty Skry dla Warszawy. I od razu wzięliśmy się do pracy. Teren został uporządkowany, zdewastowane budynki wyburzone, wygrodzone zostały strefy pozwalające na częściowe oddanie Skry do tymczasowego użytkowania, czyli do czasu rozpoczęcia modernizacji. Czas na kolejny, ważny krok na drodze do przywrócenia Skry warszawiankom i warszawiakom" - powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Zwycięzca ogłoszonego przetargu będzie miał 32 miesiące (od podpisania umowy) na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych I etapu rewitalizacji kompleksu Skry. Obejmie ona cały obiekt sportowy, z wyłączeniem stadionu głównego, którego modernizacja stanowić będzie II etap. Jak zaznaczył ratusz, przetarg zorganizowano w formie "zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że wyłoniony wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót budowlanych polegających na rewitalizacji kompleksu.

I Etap obejmuje m.in stadion lekkoatletyczny, który stanie się zapleczem treningowym dla planowanego stadionu głównego. Stadion będzie wyposażony w cztery tory bieżni (każdy po 400 m dł.), trybunę na ok. 500 miejsc, rozbieg do skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku, stanowisko do skoku wzwyż, rzutu dyskiem, młotem, oszczepem oraz do pchnięcia kulą. W ramach I etapu powstanie też budynek zaplecza stadionu treningowego, rzutnia treningowa z dwoma stanowiskami do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem, rzutnia do rzutu oszczepem, pełnowymiarowe boisko do gry w rugby, boiska sportowe, w tym dwa pełnowymiarowe do koszykówki, boisko do gry w siatkówkę oraz do gry w siatkówkę plażową, strefa rekreacyjno-sportową ze ścieżką biegową z udogodnieniami dla biegaczy-amatorów oraz strefa parkowa stanowiącą naturalne połączenie z Polem Mokotowskim.

Oferty można składać do 14 marca 2022 r., a jednostką nadzorującą inwestycję jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa.