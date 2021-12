Warszawa: Ratusz rezygnuje z fajerwerków

Po raz czwarty warszawski ratusz rezygnuje z sylwestrowego pokazu fajerwerków. Urzędnicy liczą też, że również sami mieszkańcy nie będą używać artykułów pirotechnicznych.

Kolejny już raz stołeczny ratusz rezygnuje z sylwestrowego pokazu fajerwerków o północy. "Decyzja o rezygnacji z pirotechnicznych pokazów w Warszawie podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i spokój zwierząt - w tym m.in. podopiecznych Schroniska na Paluchu oraz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego" - tłumaczy ratusz.

O nie strzelanie w Sylwestra apeluje też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Amatorom sylwestrowej pirotechniki przypominam, że zwierzaki źle znoszą taką zabawę. Czasami po prostu się boją, ale często to także zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Dlatego #WarszawaNieStrzela w Sylwestra! I Was zachęcam do tego samego. Pamiętajcie - Bąbel patrzy..." - napisał prezydent w mediach społecznościowych zamieszczając zdjęcie swojego psa.

W takim samym tonie wypowiedziała się wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. "Sylwester wszystkim nam kojarzy się z zabawą, radością i świętowaniem. Natomiast dla zwierząt nie tylko domowych to okres ogromnego stresu i najtrudniejsza noc w roku. Namawiam Was zrezygnujcie z odpalania petard tej nocy. Wejdźmy w ten nowy 2022 rok hucznie, lecz bez fajerwerków" - napisała dodając, że huk petard jest porównywalny z dźwiękiem startującego odrzutowca. "Jeśli dołożymy do tego fakt, że zwierzęta słyszą nawet 4 razy lepiej od człowieka, to nie trudno wyobrazić sobie, jak bolesne są dla nich sylwestrowe wystrzały" - zaznaczyła.

"Potężny wybuch w akompaniamencie rozbłysków powoduje, że futrzaki zachowują się nieprzewidywalnie. Mnóstwo zwierząt zapada na różnego rodzaju choroby. Dostają zawału, wiele w stresie ucieka. Dlatego #WarszawaNieStrzela w sylwestra!" - podsumowała Kaznowska.

Również stołeczni radni wystosowali apel, w którym zachęcają do tego także wszystkich mieszkańców stolicy.