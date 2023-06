Warszawa: Rowerzysta wbił nóż w oponę furgonetki Fundacji Pro-Prawo do Życia

Mężczyzna przejeżdżający rowerem obok stojącej na światłach furgonetki Fundacji Pro-Prawo do Życia wyciągnął z sakwy nóż, przebił jedną z opon, po czym odjechał. Zdarzenie nagrały kamery zainstalowane na furgonetce. Sprawą najprawdopodobniej zajmie się policja.

O zdarzeniu poinformowała w czwartek Fundacja Pro-Prawo do Życia, która napisała, że napastnik przebił oponę auta, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Fundacja opublikowała wizerunek sprawcy oraz nagranie wideo prosząc o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny.

Zdarzenie potwierdził sierż. Jacek Wiśniewski z wydziału komunikacji społecznej KSP. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w środę ok. godz. 15.40 w okolicy skrzyżowania ul. Domaniewskiej z ul. Postępu do furgonetki Fundacji Pro-Prawo do Życia podjechał rowerzysta, wbił nóż w oponę i odjechał.

"To są wszystkie fakty, które na tę chwilę posiadamy" - powiedział sierż. Jacek Wiśniewski. Dodał, że obecnie sprawa jest na etapie przyjmowania zawiadomienia. "Dopiero w chwili, gdy takie zawiadomienie zostanie faktycznie złożone przez poszkodowanego lub przedstawiciela poszkodowanych, na tej podstawie podejmowane są kolejne czynności sprawdzające, w tym przypadku mające m.in. ustalić sprawcę" - powiedział.

Na nagraniu opublikowanym na stronie Fundacji Pro-Prawo do Życia widać jadącego na rowerze mężczyznę, który przejeżdża obok furgonetki przyglądając się jej, następnie wyprzedza ją, a kiedy ta staje na światłach, wyjmuje z sakwy nóż, stawia rower na chodniku, podchodzi do przedniego koła samochodu, a potem odjeżdża.

"Mężczyzna na rowerze zajechał mi drogę, gdy stałem na światłach, po czym wyjął duży nóż i ruszył w moim kierunku. Myślałem, że będzie próbował zaatakować mnie w szoferce, do czego dochodziło już w przeszłości w trakcie napadów na mnie. Tym razem jednak napastnik nie próbował wedrzeć się do środka pojazdu, ale z rozmachem rozpruł nożem przednią oponę naszego auta, po czym uciekł" - relacjonował cytowany na stronie Fundacji kierowca furgonetki Jan Bienias.

Według Fundacji Pro-Prawo do Życia to kolejny napad na furgonetkę w ciągu kilku ostatnich dni.